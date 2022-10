Hyundai SANTA FE: novo híbrido plug-in estreia-se no Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico

A Hyundai volta a marcar presença no Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico, que decorre na Alfândega do Porto, de 21 a 23 de outubro. A marca sul-coreana vai estar presente na 6ª edição do SAHE com uma estreia nacional de peso.

O novo híbrido plug-in Hyundai SANTA FE será a estrela deste evento.

A estreia nacional do Hyundai SANTA FE Plug-in Hybrid (PHEV) decorrerá no Salão do Automóvel Híbrido e Elétrico. Um dos modelos mais icónicos da Hyundai está agora disponível com o sistema híbrido plug-in, oferecendo uma potência combinada de 265 CV: 180CV do motor 1.6 T-GDi e 91 CV do motor elétrico.

Com equipamentos de segurança e conectividade avançados, este é um veículo reconhecido também pela sua tecnologia premium, conforto, funcionalidade, e ainda pelo seu design arrojado. Tem uma autonomia elétrica em cidade de até 69 km e um consumo combinado de 1,6 (l/100 km), permitindo uma condução mais amiga do ambiente.

Poderá ainda encontrar, disponível para test-drive, a vasta gama de modelos eletrificados da Hyundai, nomeadamente, o modelo que arrecadou diversos galardões, e que é o atual World Car of the Year 2022, o Hyundai IONIQ 5, e ainda o Hyundai TUCSON HEV e o Hyundai KAUAI HEV.

A Hyundai está na vanguarda da eletrificação, e atualmente conta com 5 tecnologias eletrificadas: a tecnologia mild hybrid, hybrid, plug in hybrid, elétrica, e fuel cell (hidrogénio).

Segundo a Hyundai, o caminho que a marca tem percorrido no sentido de assegurar uma mobilidade mais sustentável e de futuro, vai para além dos modelos que comercializa. Em 2020, a Hyundai marcou o panorama nacional com o projeto inovador e pioneiro no setor, com o lançamento da Blue Academy, que tem como principal objetivo apoiar a sociedade na transição para uma mobilidade mais sustentável.

Poderá descobrir tudo sobre a gama eletrificada da Hyundai e sobre a mobilidade do futuro, a partir de amanhã no stand da Hyundai de 21 a 23 de outubro, das 10h00 às 20h00, na Alfândega do Porto.