EA Sports reforça o seu envolvimento no futebol feminino

A EA Sports encontra-se atualmente a fazer um forte investimento no desporto feminino, o que não só pode ser visto através do jogo FIFA 23 como de outras iniciativas bem mais reais.

Dessa forma, procedeu à criação de um fundo de aceleração e um programa de estágios em parceria com a UEFA Women's Champions League. Venham ver mais...

A EA Sports parece estar francamente empenhada na criação de igualdade de direitos para o futebol feminino. Os últimos FIFA, no qual FIFA 23 se destaca (Barclays FA Women's Super League e Division 1 Arkema) e cuja análise está para breve, são uma das maiores provas disso mesmo. Mas, há mais. Muito mais.

Recentemente, no decorrer da Women's Football Summit, a EA Sports anunciou várias iniciativas dedicadas precisamente ao tema, ou seja, à defesa da comunidade do futebol feminino e ao crescimento do jogo dentro e fora do campo.

A EA Sports revelou o Starting XI Fund, um Fundo acelerador para o Futebol Feminino projetado para fazer crescer o jogo no futuro no qual, segundo o que foi comunicado "comprometeu um investimento de 11 milhões de dólares, que irá incorporar investimentos no jogo, liga, clube e atletas para continuar a elevar o jogo feminino".

Adicionalmente, a EA Sports anunciou também que a partir de 2023, vai financiar um programa de estágios de futebol feminino com cada novo parceiro da liga feminina, projetado para inspirar e capacitar jovens mulheres de diversas origens a envolverem-se no mundo do futebol.

"A EA Sports está no epicentro do fandom do futebol global, e reconhecemos o papel que temos na representação e elevação da diversidade e participação na modalidade", disse Andrea Hopelain, SVP da Brand, EA SPORTS. "O nosso compromisso estende-se para além do campo no mundo virtual e real. O Fundo Start XI reforça a nossa dedicação à autenticidade e representação inigualável nos nossos jogos, e também mostra o nosso foco em sermos os fazedores de mudanças para o futuro da modalidade."

A EA Sports anunciou também uma parceria com a UEFA Women's Champions League (UWCL), que permitirá a ambas as partes proporcionar uma experiência mais impactante para os fãs de futebol feminino em todo o mundo. A partir do início de 2023, a EA SPORTS™ FIFA 23 contará com a fase eliminatória da UWCL, com clubes como Juventus Women, Real Madrid Femenino, Chelsea Women, Manchester City Women, Olympique Lyonnais Féminin, Paris Saint-Germain Féminine e muito mais.

"Estamos muito satisfeitos por ver a UEFA Women's Champions League ser integrada na EA Sports FIFA 23", disse Nadine Kessler, Chefe do Futebol Feminino da UEFA. "Parece um ajuste natural, que a melhor competição de clubes femininos do mundo faça parte do jogo de simulação de futebol líder do mundo. Este é mais um passo importante no jogo feminino e uma plataforma adicional ideal para as atletas femininas que contribuem para o seu sucesso."

Também anunciada durante a Women's Football Summit, a EA Sports concordou com uma parceria de patrocínio com a DAZN para se tornar a Parceira Global de Transmissão da UEFA Women's Champions League. A parceria terá início em março, em conjunto com o lançamento da UEFA Women's Champions League em FIFA 23 e os quartos de final da competição. A publicidade da EA SPORTS será apresentada em todas as transmissões globais da jornada na DAZN e no Canal de YouTube da DAZN. A parceria alarga-se ao compromisso da EA SPORTS de proporcionar a experiência mais imersiva aos fãs de todo o mundo.

"Estamos emocionados por anunciar oficialmente a EA Sports como o mais recente patrocinador global da DAZN na cobertura da UEFA Women's Champions League, como parte de uma lista de marcas semelhantes que investem no ecossistema económico do futebol feminino que está cada vez mais forte", disse Shay Segev, CEO do Grupo DAZN. "O que a EA Sports está a fazer para fazer crescer o jogo feminino é uma mudança de jogo, e estamos ansiosos para ativar esta nova parceria para alcançar e envolver coletivamente milhões de fãs em todo o mundo e inspirar a próxima geração ao longo do caminho."

Tal como referi no inicio, FIFA 23 apresenta já um grande salto no que respeita ao futebol feminino, com a inclusão das Ligas Inglesa e Francesa no jogo. Adicionalmente, existem planos para, no próximo verão, a EA Sports fazer chegar o FIFA Women's World Cup Australia e New Zealand.