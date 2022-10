Telescópio James Webb da NASA capta imagens incríveis dos Pilares da Criação

O Telescópio Espacial James Webb tem-nos maravilhado com imagens do Universo até hoje impossíveis de obtermos. Quanto mais tecnologia colocamos no espaço mais percebemos o nada que até hoje descobrimos. Contudo, essa insignificância mostra-nos que existem estruturas que nos surpreendem pela sua beleza, como é o caso dos Pilares da Criação.

As últimas imagens disponibilizadas pela NASA, captadas por este telescópio, trazem um detalhe incrível de novas estrelas a formarem-se dentro de densas nuvens de gás e poeira. Vamos ver essas imagens.

Luxúria dos Pilares da Criação mostrada pelo telescópio James Webb

O Telescópio Espacial James Webb da NASA captou uma paisagem luxuriante e altamente detalhada de uma região, os icónicos Pilares da Criação, onde novas estrelas se formam dentro de densas nuvens de gás e poeira. Os pilares tridimensionais parecem formações rochosas majestosas, mas são muito mais permeáveis.

Estas colunas são constituídas por gás fresco interestelar e pó que aparecem, por vezes, semi-transparentes em luz quase infravermelha.

A nova visão de Webb sobre os Pilares da Criação - tornada famosa pela primeira vez quando imitada pelo Telescópio Espacial Hubble da NASA em 1995 - ajudará os investigadores a renovar os seus modelos de formação de estrelas, identificando contagens muito mais precisas de estrelas recém-formadas, juntamente com as quantidades de gás e poeira na região.

Com o tempo, os cientistas começarão a desenvolver uma compreensão mais clara de como as estrelas se formam e voam para fora destas nuvens poeirentas ao longo de milhões de anos.

Conforme descreve a NASA, as estrelas recém-formadas são as estrelas nesta imagem da câmara quase infravermelha da Webb (NIRCam). Estes são os orbes vermelhos brilhantes que tipicamente têm espigões de difração e são encontrados fora de um dos pilares de pó. Quando material com massa suficiente é comprimido nos pilares de gás e poeira, estes começam a colapsar sob a sua própria gravidade, aquecem lentamente e acabam por formar novas estrelas.

E aquelas linhas onduladas que se parecem com lava nas extremidades de alguns pilares?

Estas são ejeções de estrelas que ainda se estão a formar dentro do gás e do pó. Jovens estrelas lançam periodicamente jatos supersónicos que se esmagam em nuvens de material, tais como estes pilares grossos. Isto por vezes também causa ondas de choque, que podem formar padrões ondulados como um barco faz ao mover-se através da água.

O brilho carmesim vem das moléculas energéticas de hidrogénio produzidas pelos jatos e pelas ondas de choque. Isto é evidente no segundo e terceiro pilares de cima: a imagem da NIRCam está praticamente a pulsar com a atividade. Estima-se que estas jovens estrelas tenham apenas algumas centenas de milhares de anos de idade.

Embora possa parecer que a luz quase infravermelha tenha permitido à Webb "romper" as nuvens para revelar vastas distâncias cósmicas para além dos pilares, não existem galáxias nesta vista. Em vez disso, uma mistura de pó e gás translúcido conhecida como o meio interestelar na parte mais densa do disco da nossa galáxia Via Láctea bloqueia a nossa visão do universo mais profundo.

Esta cena foi captada pela primeira vez por Hubble em 1995 e revisitada em 2014 (conforme imagem em cima), mas muitos outros observatórios também olharam atentamente para esta região. Cada instrumento avançado dá aos investigadores novos detalhes sobre esta região, que está literalmente a transbordar de estrelas.

Esta mesma imagem recortada encontra-se dentro da grande Nebulosa da Águia, que fica a 6.500 anos-luz de distância.

O Telescópio Espacial James Webb é o principal observatório da ciência espacial do mundo. Webb irá resolver os mistérios do nosso sistema solar, ver além de mundos distantes em torno de outras estrelas, e explorar as misteriosas estruturas e origens do nosso universo e o nosso lugar no mesmo.

Webb é um programa internacional liderado pela NASA com os seus parceiros: a Agência Espacial Europeia (ESA) e a Agência Espacial Canadiana (CSA).