E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos de novos lançamentos de smartphones da OPPO, Xiaomi e Huawei, de um novo PC portátil HP, de novidades no Android, e muito mais.

A Apple sempre seguiu o seu caminho no que toca às tecnologias usadas no iPhone. Apenas quando estas estão maduras e as domina as coloca no seu smartphone para que todos as possam usar no máximo das suas potencialidades.

Uma resistência que a Apple tem tido é a adoção da porta USB-C. Mesmo sendo uma obrigação em alguns países, a empresa prefere manter a sua opção. Em breve poderá dar um novo passo, ao remover todas as portas de ligação no iPhone 12.

A OPPO apresentou os mais recentes equipamentos para juntar à sua coleção. Para além do lançamento do modelo Find X2 Lite, a empresa também aproveitou a ocasião para assim anunciar mais três novos smartphones da linha A, na China. Deste anúncio, destaca-se o OPPO A92S que vamos explorar um pouco no decorrer deste artigo.

Aos poucos as marcas vão conseguindo apresentar os equipamentos que, de alguma forma, ficaram suspensos devido à crise mundial da COVID-19. Esta situação não só contribui para a renovação da confiança das empresas na economia, como também permite aos consumidores reiniciarem, mesmo que de forma mais lenta, as suas compras.

Pese o facto do mundo estar praticamente parado, não quer dizer que não vá, em breve, precisar de novo dos automóveis e outros veículos. Assim, as empresas podem não estar a vender, mas estão certamente a criar e afinar apresentações de novas tecnologias para as suas máquinas. Um exemplo dessa dinâmica é o fabricante de veículos elétricos Fisker. Na passada semana, esta marca anunciou o modelo Force-E. Um poderoso off-road da linha Fisker Ocean. Basicamente, um “todo-o-terreno com aspeto bruto, mas com um design fantástico.

Este SUV elétrico está a ser considerado o concorrente direto à Pick-Up da Tesla, a Cybertruck.

As novidades da Xiaomi estão a ser apresentadas de forma muito rápida. Depois de muitos rumores, a empresa anunciou oficialmente a data de lançamento da sua MIUI 12 e de um novo smartphone, o Xiaomi Mi 10 Youth Edition.

A particularidade deste novo modelo é a sua câmara periscópio que terá um zoom com alcance até 50 vezes.

O ser humano enfrenta severas dificuldades fora do seu habitat. Como tal, o Espaço e as suas condições causam problemas aos astronautas. Pelos menos é o que as evidências parecem mostrar. Após longa exposição à microgravidade, alguns tripulantes da Estação Espacial Internacional sofreram alterações em algumas capacidades básicas, como a visão.

Estas alterações, de acordo com uma Ressonância Magnética Hipófise, são provocadas por uma pressão intracraniana elevada, espoletada pelo voo espacial.

Foi no início do mês que a Redmi, submarca da Xiaomi, apresentou a sua primeira smartband, a Redmi Band. Esta opção, com ecrã a cores e dedicada ao desporto, foi lançada ao mercado chinês, no entanto, a Xiaomi deverá estar a preparar o seu lançamento na Europa, mas sob a denominação de Xiaomi Mi Band 4C.

Ainda assim, a chegada da Xiaomi Mi Band 5 poderá estar mais longe do que o esperado.

Para os fãs do Linux Ubuntu, eis que chegou uma excelente novidade. A versão final do novo Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa) está agora disponível para todos. Fiquem já a par de todas as novidades e façam download agora!

Estamos quase a chegar ao dia da Liberdade e por estes dias, a cada ano, temos sempre uma nova versão da fantástica distribuição Linux Ubuntu. O sistema da Canonical é uma das distribuições Linux mais populares do mundo e tem servido de inspiração para muitas outras.

Um dos calcanhares de Aquiles dos drones é a sua autonomia. Caso contrário, o mercado destes objetos voadores seria substancialmente maior. Contudo, um projeto colocou num drone uma célula de hidrogénio e permitiu à aeronave estabelecer um novo recorde mundial, voando ininterruptamente durante 331 minutos.

O recorde de mais de 5 horas permanentes em voo poderá abrir uma nova linha de ação para estas pequenas máquinas voadoras.

Gradualmente o mercado dos smartphones vai voltando a ficar recheado com novidades. A Huawei lançou agora na China a sua linha Nova 7, uma das mais aguardadas da empresa chinesa, por estes dias.

Esta linha inclui o Huawei Nova 7 Pro 5G, Nova 7 SE 5G e Nova 7 5G, todos eles smartphones com um design exclusivo e potentes câmaras fotográficas. Além disso, o preço, numa conversão direta, parece ser muito atrativo.

Vamos falar da Lua, do que se conhece e, sobretudo, do muito que se desconhece. Assim, por significar uma incógnita gigante, a verdade é que o nosso satélite natural, por estar tão perto, mas tão longe, fascina muitas pessoas. Há cada vez mais uma curiosidade, à medida que vamos conhecendo mais detalhes da sua existência. Com a idade, estipulada, em cerca de 4,5 mil milhões de anos, ainda falta explorar muito deste corpo celeste que nos faz companhia.

Pela primeira vez, toda a superfície lunar foi completamente mapeada e classificada por cientistas e está disponível online.

O tempo é de confinamento/isolamento social por causa do novo coronavírus. Muitas das nossas tarefas diárias como, por exemplo, as reuniões, aulas, etc passaram para o digital.

Além de uma boa internet, é importante ter também dispositivos eletrónicos que nos garantam a melhor resposta e experiência nas mais diversas ações. Hoje damos a conhecer o Elite Dragonfly, o PC portátil super leve, mas muito poderoso.

Este ano marcou o regresso de um peso pesado no que respeita a videojogos. Refiro-me a este DOOM Eternal, um jogo que vem de uma linhagem de respeito e que chegou agora às consolas de última geração.

Os exércitos do Inferno encontram-se novamente a tentar invadir a Terra e o Pplware já se associou ao Doom Slayer e entrou na luta.

Não haverá no mundo carros mais inteligentes que os Tesla! O piloto automático é uma das funcionalidades mais bem conseguidas da marca, mas há novidades nesta área. Com a última atualização, o piloto automático passou a conseguir interpretar semáforos e sinais STOP.

Esta funcionalidade já está disponível para todos.

A Google tem o Android 11 em pleno desenvolvimento, com as novas versões a surgirem com o esperado ritmo. Em cada novo lançamento, surgem novidade e melhorias que vão depois ser uma realidade neste novo sistema.

Na mais recente versão de testes, lançada esta semana, trouxe uma nova opção escondida, que vai alterar completamente a privacidade dos utilizadores. Sem qualquer intervenção, as permissões de qualquer app podem ser revogadas.