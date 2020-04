Com o lançamento do P40 a Huawei mostrou ao mundo muitas mais novidades da EMUI, a sua personalização do Android. Depois de a versão anterior ter trazido o Android 10, esta pretende principalmente dar mais estabilidade.

Com esta maior harmonia, a marca traz ainda algumas novidades importantes. Depois de muita especulação sobre que smartphones supostamente a iam receber surge agora a lista oficial da Huawei e que mostra dessa forma como vai ser o futuro.

Huawei revelou uma informação importante

As novidades da próxima versão da EMUI são já conhecidas. No dia em que revelou ao mundo o P40, a Huawei mostrou também tudo o que esteve a preprar e principalmente que em breve vai disponibilizar aos seus vários smartphones.

Se esta versão é já uma certeza na série P40, existe a incógnita sobre que outros smartphones vão ter também acesso. A lista pode parecer óbvia para muitos, mas a verdade é que apenas agora a Huawei revelou a sua lista oficial.

Smartphones Huawei que recebem a EMUI 10.1 01 – P30

02 – P30 Pro

03 – Mate 30 4G

04 – Mate 30 5G

05 – Mate 30 Pro 4G

06 – Mate 30 Pro 5G

07 – Mate 30 RS Porsche Design

08 – Mate 20

09 – Mate 20 Pro

10 – Mate 20X 4G

11 – Mate 20X 5G

12 – Mate 20 RS Porsche Design

13 – Mate X

14 – Mate Xs

15 – Nova 6

16 – Nova 6 5G

17 – Nova 6 SE

18 – Nova 5

19 – Nova 5 Pro

20 – Nova 5i

21 – Nova 5i Pro

22 – Nova 5Z

Uma lista de smartphones com melhorias

Esta lista de 22 smartphones da Huawei mostra decerto que a marca continua a pretender manter atualizados os seus smartphones. Mostra igualmente que os smartphones que receberam a versão anterior estão elegiveis para esta atualização que em breve vai chegar.

Os testes internos estão já a decorrer e a marca pretende continuar a experimentar a fundo esta versão nos restantes modelos. Mais tarde os testes vão ser abertos a mais modelos e tornados públicos para os utilizadores acima de tudo testarem nos seus smartphones.

Grandes novidades a caminho da EMUI 10.1

As novidades desta versão focam-se numa nova assistente virtual, a Celia, que permitirá o controlo total dos smartphones. Vai ainda estar presente um serviço de videchamada, o MeeTime, e a multi tarefa será melhorada.

A existência desta lista oficial mostra que os desenvolvimentos da EMUI 10.1 estão eventualmente quase terminados. Revela ainda que muito em breve a nova versão vai chegar aos smartphones e permitir a atualização que tantos esperam.