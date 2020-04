A segurança do Windows 10 e das apps da Microsoft é uma constante luta. A gigante do software procura manter tudo protegido, mas as falhas surgem de muitos lados, várias vezes de elementos externos e que a empresa não controla.

É precisamente uma destas situções que está a acontecer e que traz problemas de segurança ao Windows 10 e a várias das suas app. A atualização já existe e deve ser instalada o mais depressa possível pelos utilizadores.

Uma falha no software do Windows 10

As constantes atualizações de segurança do Windows 10 procuram dar a este sistema as proteções necessárias. Querem garantir que os utilizadores e os seus dados estão protegidos contra qualquer ataque ou roubo de informação sensível.

O mais recente alerta vem para garantir a que uma nova falha descoberta e que pode afetar várias apps do sistema da Microsoft. Estas, ao tentarem apresentar elementos 3D acabam por ficar vulneraveis a ataques com o prejuizo óbvio.

Problema vem de fora das apps Microsoft

Na verdade esta não é culpa da Microsoft, mas sim de um elemento externo ao Windows 10. A falha está na biblioteca FBX da Autodesk e pode levar a que um atacante consiga ter as mesmas permissões que o utiizador comprometido.

Ao conseguir garantir este acesso, o atacante acabará por conseguir acesso pleno ao sistema. Ai conseguirá correr o código que pretender. Certamente que esta falha é mais prejudicial para os utilizadores com contas com mais permissões no sistema.

Atualização já está disponível para instalar

Do que se sabe, esta falha está a afetar principalmente o Office da Microsoft e também a app Paint 3D. A Microsoft tem preparada uma lista de soluções para este problema para os vários produtos afetados, na forma de uma atualização.

Dada a natureza da falha, é urgente que esta atualização seja instalada de forma manual com a maior brevidade nos sistemas expostor. Deverá chegar em breve de forma automática, mas até que isso aconteça, a vulnerabilidade está presente.