A Google tem o Android 11 em pleno desenvolvimento, com as novas versões a surgirem com o esperado ritmo. Em cada novo lançamento, surgem novidade e melhorias que vão depois ser uma realidade neste novo sistema.

Na mais recente versão de testes, lançada esta semana, trouxe uma nova opção escondida, que vai alterar completamente a privacidade dos utilizadores. Sem qualquer intervenção, as permissões de qualquer app podem ser revogadas.

Uma novidade importante da Google para os smartphones

Um dos grandes problemas do Android são as permissões que as apps necessitam para poder funcionar. Se a maioria respeita o utilizador e apenas pede aquelas que realmente necessita, muitas outras exploram este campo e tentam aceder a mais do que deviam.

A chegada das permissões e do seu controlo foi um passo importante no Android, mas ainda assim depende dos utilizadores. Se estes não tiverem o cuidado de excluir aquelas que tentam abusar, acabam com problemas, que nem sempre são visíveis.

O Android 11 controlará as permissões das apps

A novidade que o Android 11 vem trazer é precisamente focada nesta gestão de permissões. De forma automática e sem qualquer intervenção, o próprio sistema irá remover permissões a apps que não estejam a ser usadas por algum tempo.

Claro que esta é uma opção que os utilizadores podem ter ou não ativa. Nas definições de privacidade de cada app esta poderá ser desligada, estando nativamente ligada. Desta forma, conseguirá manter as permissões ativas de forma permanente.

Segurança e privacidade em foco e em destaque

Esta opção surgiu nesta terceira versão de testes do Android 11, a Developer Preview 3, que por agora pode ser usada nos Pixel da Google. A versão final chegará mais tarde, durante o verão. Seria na I/O deste ano, mas esta foi cancelada.

Esta é mais uma das muitas novidades da Google para a nova versão do seu sistema operativo. Foca-se na segurança e na privacidade, garantindo que as apps não mantêm permissões que podem usar sem estar autorizadas.