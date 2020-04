As grandes marcas, não apenas do mundo da tecnologia, sempre tiveram de lutar contra as falsificações e os produtos contrafeitos. Esta é a forma mais simples de muitos terem cópias quase exatas dos originais, a um preço muito reduzido.

Se na maioria dos casos esta é uma decisão consciente, há situações em que acontece sem se saber. É precisamente isso que agora está a acontecer, contudo, focado nos processadores da Intel. As falsificações são cada vez mais frequentes.

Cuidado com os processadores que escolhem

Quem mostra o seu próprio computador tem de escolher os melhores componentes, mas manter o orçamento o mais baixo possível. Este controlo permite ganhar espaço para conseguir reforçar algumas áreas ou melhorar alguns pontos da máquina.

Assim, optam muitas vezes por comprar o processador e outras peças em sites estrangeiros ou de origem por vezes duvidosa. Esta decisão parece agora estar a mostrar-se um erro, com cada vez mais processadores Intel a serem falsificações bem disfarçadas vindas da China

Cada vez mais falsificações a ser enviadas

As queixas têm-se acumulado e são certamente cada vez mais crescentes. Estas falsificações dos processadores Intel conseguem enganar a maioria dos utilizadores, mesmo funcionando de forma aparentemente normal e sem problemas detetados.

A forma de atuar para criar estas falsificações dos processadores Intel é simples. Basta alterar ou trocar o IHS do processador, a placa metálica instalada para dissipar calor. Na primeira forma alteram apenas o autocolante para ser de um modelo superior.

A escolha recai sobre o que a Intel tem disponível

Há igualmente uma outra forma em que o IHS é trocado por outro, de um processador superior. Assim, temos o IHS de um i7 no PCB (corpo) de um Core 2 Duo. A escolha para esta troca tem sido o Intel Core i7-7700K, por usar apenas massa térmica para unir estes componentes.

A Intel já admitiu estar ciente desta situação e sobretudo não está satisfeita. No entanto, a empresa recusa-se a fazer a troca destes processadores por novos e corretos. Este seria principalmente um passo que abria um precedente complicado e reforçava as falsificações da China.