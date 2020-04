O Edge tem conseguido conquistar uma posição muito interessante no mercado dos browsers. Tem à sua frente apenas o Chrome, a uma distância que dificilmente será recuperada nos próximos anos.

A Microsoft tem, ainda assim, o desejo de conseguir ultrapassar esta distância que os separa. Para isso tem tomado algumas medidas que poderiam ser consideradas abusivas. A mais recente vem no Outlook.com que procura levar a que o Chrome seja trocado pelo Edge.

Luta silenciosa entre a Microsoft e a Google

Não existe uma guerra declarada, mas a Microsoft e a Google têm andado nos últimos meses a tentar cativar o máximo de utilizadores para os seus browsers. Foram várias as medidas que aplicaram para minar ou complicar a utilização dos seus serviços pela concorrência.

A mais recente medida, apesar de completamente inofensiva, tenta mais uma vez provocar esta mudança. Sempre que um utilizador acede ao Outlook.com pelo Chrome, irá surgir no topo uma nova zona de publicidade. Esta está, aparentemente, dedicada ao Edge.

Edge é melhor que o Chrome?

Vão ser apresentadas mensagens dedicadas a realçar o novo browser da Microsoft e as suas qualidades. Há ainda destaque para as funcionalidades únicas que o Edge conseguirá dar ao Outlook e que outros não vão ter.

As mensagens são diretas, focadas no que o utilizador pode pretender e muito objetivas. Claro que está presente um link para a descarga do Edge, que deverá depois levar à sua instalação e posterior utilização.

Tudo serve para os melhores browsers

Aparentemente existem algumas condições e exceções para esta apresentação desta publicidade. Caso o utilizador use já o Edge com frequência, então esta não surge. Também os utilizadores com subscrição do Office 365 não a vão ver.

Esta medida é apenas similar ao que a Google usa no acesso ao seu motor de pesquisa por qualquer browser que não o Chrome. É uma tentativa óbvia e até pacifica, mas que revela bem a posição da Microsoft face ao Chrome e principalmente ao Edge.