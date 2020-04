Tesla: Piloto automático já interpreta semáforos e sinais STOP

Não haverá no mundo carros mais inteligentes que os Tesla! O piloto automático é uma das funcionalidades mais bem conseguidas da marca, mas há novidades nesta área. Com a última atualização, o piloto automático passou a conseguir interpretar semáforos e sinais STOP.

Esta funcionalidade já está disponível para todos.

Uma das funcionalidades que muitos proprietários esperavam chegou finalmente! A empresa de Elon Musk melhorou a navegação do piloto automático, há já algum tempo, e agora disponibilizou a todos os clientes. Com as melhorias, o piloto automático passa a reconhecer semáforos e sinais de STOP.

De acordo com alguns proprietários portugueses, de facto o piloto automático consegue interpretar a sinalética, mas não “reage” à mesma (espera-se que para breve). Tais funcionalidades chegaram com a atualização software 2020.12.6.

Veja como funciona as novidades do piloto automático

A nota de atualização refere que a funcionalidade ainda está na versão beta, mas dará aos veículos da Tesla o poder de reconhecer semáforos mesmo quando estão desligados e desacelerar automaticamente nos cruzamentos.

O mundo parece meio parado e a economia vai precisar de muito “oxigénio” por causa da COVID-19. É verdade que ninguém sabe o que nos espera, mas há segmentos que se mantêm em crescimento. No entanto, relativamente ao primeiro trimestre de 2020 a liderança mantém-se na Tesla que vendeu 2630 carros elétricos. Segue-se a Nissan com 2271 carros vendidos. A Renault encontra-se na terceira posição com 1595 carros elétricos vendidos. Ao todo foram vendidos no primeiro trimestre 9936 veículos elétricos – saber mais aqui.

