Elite Dragonfly – O PC portátil da HP que pesa menos que o ar

O tempo é de confinamento/isolamento social por causa do novo coronavírus. Muitas das nossas tarefas diárias como, por exemplo, as reuniões, aulas, etc passaram para o digital.

Além de uma boa internet, é importante ter também dispositivos eletrónicos que nos garantam a melhor resposta e experiência nas mais diversas ações. Hoje damos a conhecer o Elite Dragonfly, o PC portátil super leve, mas muito poderoso.

Ninguém estava preparado para o que nos está a acontecer. O novo coronavírus consegui isolar-nos em casa e quase todas as nossas rotinas tiveram que sofrer alterações/adaptações. Com o perigo em iminente de contágio, foram fechadas empresas, escolas serviços, etc.

As nossas reuniões passaram para o online, a escola é agora na TV e também no online… na verdade, passamos agora muito mais tempo no mundo digital. A nossa ligação à internet é fundamental assim como um bom dispositivo para trabalhar e aceder à rede.

Elite Dragonfly – o convertível x360 sofisticado

Sabia que esta máquina da HP é o convertível profissional mais leve do mundo, com um peso inferior a 1Kg? Sabia também que esta máquina é uma das mais seguras? O HP Elite Dragonfly é um convertível x360 sofisticado que excede todas as expectativas no que diz respeito à mobilidade e experiência de utilização.

Além disso, o Elite Dragonfly é também super poderoso e rápido! Vem com o processador Intel Core i7 vPro (de 4 núcleos, de oitava geração) e inclui suporte para redes 4G LTE, garantindo velocidades na ordem do Gigabit por segundo.

Ao nível da segurança, este equipamento tem uma série de funcionalidades, como a câmara HP privacy com obturador, ecrã de privacidade opcional e três fatores de autenticação.

No que diz respeito ao design, o Elite Dragonfly é bastante elegante e apelativo. Além disso, destaque para o facto de ser muito leve e fino.

Esta máquina da HP é convertível, ou seja, roda sobre si mesmo para permitir 4 modos de utilização: portátil, tenda, tablet e modo multimédia.

No que toca à autonomia, este convertível oferece até 14 horas que, de acordo com a configuração, pode chegar até às 21 horas. Além de todas as interessantes características que revelamos, referir também que ao nível sonoro tem uma qualidade sem precedentes com quatro altifalantes de projeção superior e quatro amplificadores autónomos que produzem até 76 dB.