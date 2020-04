Xbox Game Pass recebe peso pesado da Rockstar em Maio

A Microsoft revelou recentemente uma fantástica novidade para todos os possuidores de subscrições válidas do seu serviço Xbox Game Pass. É verdade, no decorrer do mês de março vai ser acrescentado à lista de jogos do serviço, um verdadeiro peso pesado d(a Rockstar Games).

Já descobriram qual é?

As novidades Xbox Game Pass

Maio vai trazer novidades ao Xbox Game Pass e, pelo menos uma delas promete aquecer bastante os possuidores de subscrições válidas do serviço (versão normal e versão Ultimate).

Isto, pois o Oeste americano prepara-se para invadir o serviço de streaming da Microsoft. O fabuloso jogo da Rockstar, Red Dead Redemtpion 2 chega no próximo dia 7 de maio.

Preparem-se todos os pistoleiros da Xbox, pois está a chegar a altura de pegar nos vossos revólveres e nas rédeas dos vossos cavalos. A aventura do farwest está a chegar com Red Dead Redemption 2.

Entretanto, convém não esquecer que o serviço Xbox Game Pass (e o Ultimate) receberam recentemente novos jogos. Alguns deles bastante interessantes como é o caso de Yakuza Kiwami que o Pplware experimentou aqui.

Os casos recentemente adicionados são os seguintes:

Yakuza Kiwami (Consola e PC)

Gato Roboto (Consola e PC)

Machinarium (PC)

The Long Dark (Consola e PC)

Por outro lado, a Microsoft também já revelou o nome dos jogos que se seguem e que estão prestes a chegar ao Xbox Game Pass. São:

Gears Tactics (PC)

Deliver Us The Moon (Consola e PC)

HyperDot (Consola e PC)

Levelhead (Consola e PC)

Assim, com tantas boas novidades, maio promete, portanto, ser um mês bem quente na Xbox. Podem consultar aqui a lista completa de jogos disponíveis no Xbox Game Pass.