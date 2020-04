Redmi Band chegará em breve à Europa como Xiaomi Mi Band 4C

Foi no início do mês que a Redmi, submarca da Xiaomi, apresentou a sua primeira smartband, a Redmi Band. Esta opção, com ecrã a cores e dedicada ao desporto, foi lançada ao mercado chinês, no entanto, a Xiaomi deverá estar a preparar o seu lançamento na Europa, mas sob a denominação de Xiaomi Mi Band 4C.

Ainda assim, a chegada da Xiaomi Mi Band 5 poderá estar mais longe do que o esperado.

Já com a certeza de que a Mi Band 5 vai chegar ainda em 2020, este lançamento poderá não ser a próxima grande novidade da Xiaomi no que respeita ao anúncio de uma smartband. Ao que tudo indica, antes ainda será lançada a Xiaomi Mi Band 4C.

Na verdade, a Mi Band 4C será a mesma smartband lançada recentemente sob a marca Redmi, a Redmi Band. As mesmas características, o mesmo design, mas uma nova denominação.

Xiaomi Mi Band 4C, a Redmi Band na Europa

De acordo com algumas informações recentes, a Redmi Band chegará à Europa com a denominação de Xiaomi Mi Band 4C e com o número de modelo HMSH01GE. No entanto, apesar de se esperar que o lançamento esteja para breve, ainda não é conhecida uma data.

A Redmi Band vem equipada com um ecrã AMOLED a cores, de 1,08 polegadas, num formato retangular, com vidro temperado 2.5D. Tem ainda Bluetooth 5.0 BLE para ligação com o smartphone.

Para ser um assistente das atividades físicas diárias, conta com um pedómetro e sensor de batimentos cardíacos. Além disso, disponibiliza um sistema de alerta de sedentarismo. Para a prática de desporto, a Redmi Band tem ainda 5 modos desportivos.

Na ligação com o smartphone, o utilizador pode contar com uma verdadeira extensão no seu pulso, uma vez que recebe todas as notificações de chamadas, SMS ou mensagens noutras apps de conversação, tudo na smartband.

Inclui, por fim, alarme e a sua bateria oferece uma autonomia até 14 dias.

O seu preço na China é de 99 Yuan, o que equivale, à taxa de câmbio atual a 12,87 €, um preço bastante interessante para o que oferece. Na Europa, é expectável que o preço ronde os 30 €.