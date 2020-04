Dica: Como configurar melhor o som do seu microfone no Windows 10

Numa altura em que estamos confinados a casa e dependentes de sistemas de videoconferência, importa ter o Windows 10 perfeitamente funcional. Alguns elementos são mais importantes neste momento, como o microfone ou os auscultadores.

Este primeiro elemento, que usamos muito menos, é uma das maiores preocupações e eventualmente um dos que traz mais problemas. O Windows 10 tem uma área dedicada e por isso é importante explorá-la.

Tirar melhor som do microfone

Por norma os auscultadores são sempre mais usados que o microfone. Assim, é também normal que estes últimos nem sempre estejam plenamente funcionais e que precisem de alguma configuração adicional para estarem perfeitamente funcionais

Não são simples de configurar, mas existem pormenores que podem ser melhorados. O Windows 10 tem uma área dedicada a este e que qualquer um pode aceder e ajustar. Comecem então por abrir as Definições para iniciarem a sua otimização.

De seguida, devem abrir a área Sistema e aqui dentro o separador Som. É aqui que encontram a zona de configuração dos auscultadores e do microfone. Cada um tem uma área dedicada e que devem explorar.

A associada ao microfone fica perto do final e podem de imediato ver o volume e fazer um teste básico. Ao falarem vão ver de imediato o nível do som. Ao carregarem no link Propriedade do dispositivo acedem a outra área de maior detalhe.

Simples de configurar no Windows 10

Aqui dentro podem alterar o nome do microfone no sistema, desativar completamente ou definir o volume do microfone. Podem também fazer um teste e verificar se a captação de som está próxima do volume máximo definido.

Se quiserem ainda mais detalhe na configuração, devem escolher o link Propriedades adicionais do dispositivo, do lado direito da janela. Será aberta uma nova janela com vários separadores. Os principais são Níveis e Avançadas.

Aqui detalham o volume do conjunto de microfones ou a intensidade destes. Podem ainda alterar o formato predefinido ou outros modos, entre eles os de melhoria do sinal.

Aproveitem e ajustem as definições do microfone para que as videoconferências e as chamadas VoIP sejam ouvidas melhor. Desta forma conseguem comunicar melhor e estar menos isolados do mundo nestes momentos de isolamento social.

Aproveitem o vejam também os auscultadores