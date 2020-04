O Samsung Galaxy S20 Ultra foi uma das grandes apostas da marca sul-coreana no segmento da fotografia. As promessas eram grandes, principalmente, pela câmara com lente grande angular de 108 MP, mais uma periscópio de 48 MP para um zoom até 100 vezes.

No entanto, parece que as promessas da Samsung não foram suficientes para alcançar a concorrência e os resultados da DxOMark revelam uma pontuação abaixo do esperado.

O Samsung Galaxy S20 Ultra chegou ao mercado no início do mês de março como uma grande promessa no segmento da fotografia, em smartphones. A luta é cada vez mais renhida e todos os pormenores poderão fazer a diferença.

Uma câmara de 108 MP e um zoom que pode alcançar uma distância de até 100 vezes foram os grandes destaques, no entanto, segundo a avaliação do DxOMark, os resultados finais ficam aquém do esperado e a concorrência mantém-se na frente.

Um singelo 6º lugar…

Huawei P40 Pro, Honor 30 Pro+, Oppo Find X2 Pro, Xiaomi Mi 10 Pro e Huawei Mate 30 Pro 5G são os modelos que o Samsung Galaxy S20 Ultra não foi capaz de bater, segundo a avaliação da DxOMark. Neste caso, ocupa o 6º lugar ao lado do Honor V30 Pro.

Neste ranking, o S20 Ultra recebeu uma excelente nota de 122 pontos, no entanto, não foi suficiente para bater a concorrência.

De uma forma geral, a avaliação dos vários tópicos é bastante equilibrada, tendo recebido uma pontuação de 132 pontos no tópico da fotografia. Contudo, este valor fica muito longe daquele que o Huawei P40 Pro alcançou (140 pontos).

A maior fragilidade desta câmara de topo prende-se com as fotografias no escuro. No modo de flash automático, o flash dispara com precisão quando deteta um rosto, apresenta uma boa exposição, com cores aceitáveis ​​e bons detalhes. Sem flash, o nível de detalhe também permanece alto, mas apresenta demasiado ruído na imagem.

Galaxy S20 Ultra e um zoom com menos detalhe

No tópico do zoom, o resultado também não corresponde às especificações da câmara periscópio. O Galaxy S20 Ultra recebeu neste tópico 88 pontos, já o Huawei P40 Pro foi avaliado com 115 pontos.

Uma vez mais, de uma forma geral, a imagem captada é de boa qualidade, com uma boa exposição de cores. Contudo, o detalhe, quando comparado com a concorrência, não é tão grande.

Ainda assim, nem tudo é pior no Galaxy S20 Ulta. Com a lente ultra grande angular, este foi o smartphone que conseguiu melhores resultados a nível geral, graças à captação de luz e à correção de distorção geométrica que faz.

