Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa): Como ativar o Dark Mode?

O novo Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa) já anda por aí. Além do Ubuntu, estão também já disponíveis as novas versões do Kubuntu, Xubuntu, Budgie, Mate, entre outras. Esta nova versão trouxe várias novidades incluindo um tema Dark.

Hoje ensinamos como colocar o vosso Ubuntu 20.04 LTS em Dark Mode.

Depois do anúncio da chegada da versão final do Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa) e de ensinarmos como instalar, é hora de explorarmos as novas funcionalidades. Não esquecer também que esta é uma versão LTS (” long-term support”), ou seja, tem 5 anos de atualizações no que diz respeito a segurança, correções críticas e atualizações de software selecionadas pela Canonical.

As principais novidades desta versão são:

Linux 5.4 (Suporte para Wireguard VPN)

Melhor suporte para hardware IBM, Intel, Raspberry Pi e AMD

Melhoria no suporte à instalação do ZFS

OEM logo displayed during boot

GNOME Shell 3.36

Melhorias ao nível da desempenho

Novo Lock screen

Modo “Do not disturb”

Tema “DarK”

entre outras novidades – ver aqui.

Como ativar o “Dark Mode” no Ubuntu 20.04 LTS?

Mudar para o tema “Dark” no Ubuntu é uma ação relativamente simples. Para isso devem começar por ir às Definições (Settings)

Em seguida em Aparência (Appearance) escolham o tema “Dark”. E está feito.

De relembrar que esta versão está disponível nas versões Desktop, Server, Cloud e Core. Se estava a pensar mudar para uma distribuição Linux, aqui tem uma excelente oportunidade para o fazer. Em próximos artigos iremos mostrar outras novas funcionalidades deste sistema que promete!

