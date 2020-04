Pplware Classics…

Tudo o que dissermos, para lá dos constantes números de infetados e mortes COVID-19, será repetido. Claro que estamos a viver uma época que mudará a vida no mundo, é lógico que ainda não sabemos o que nos espera nos próximos meses e anos, mas sabemos uma coisa, havemos de derrotar o vírus. Até lá, temos de perceber como levar a vida, principalmente, viver em sociedade.

Assobia para o lado, se te disserem que não vamos vencer, porque vamos. Assim, este é o mote para lançarmos o tema musical deste domingo, esperemos que estejam em segurança a bater o pé com este tema de Carlão.

Viver Pra Sempre

Meu Deus eu vou viver pra sempre Eu vou, eu vou, pra nós é bom Se a minha gente sente Eu vou, vou, vou Anda comigo sem algazarra Ouve o que eu digo puto, ninguém nos agarra Hoje pintamos a manta, fazemos a farra E para onde vamos, não vamos barra O melhor da vida sempre foi de graça Se o tempo passa que é que queres que faça Larga lá o móvel Liga o wifi não é preciso rede só um wifi Dá-me um wifi, sou de south side Dá-me um wifi, eu e night Esquece o compromisso, assamos um chouriço Bebemos um vinho, não penses muito nisso A vida são dois dias, mas eu quero o terceiro Que se lixe o dinheiro Saúde primeiro, rimo no chuveiro E roço na patroa com amor verdadeiro Meu Deus eu vou viver pra sempre Eu vou, pra nós é bom Se a minha gente sente Eu vou, vou, vou Vivo para sempre, sempre com os meus Sai do ventre sem dizer adeus A minha gente é um adeus Vê meu Deus não somos ateus Africanos europeus já não sei bem São manos ou teus serão de alguém Não interessa de onde vem se é pro bem Não interessa quem é quem somos mais que cem Mais que mil, enchemos pulmões Mais que mil cantamos refrões Mais que mil juntamos nações Mais que mil milhares de milhões A vida são dois dias, mas eu quero um terceiro Que se lixe o dinheiro Saúde primeiro, rimo no chuveiro E roço na patroa com amor verdadeiro Sente comigo Canta comigo Sente comigo Dança comigo Canta comigo Vive comigo Meu Deus eu vou viver pra sempre Eu vou, eu vou, pra nós é bom Se a minha gente sente Eu vou, vou, vou Sente comigo Canta comigo Sente comigo Dança comigo Canta comigo Vive comigo

