Amazon Prime – séries a não perder nesta quarentena #2

É com frequência que aqui deixamos sugestões de séries a não perder nas duas principais plataformas de streaming disponíveis em Portugal, Netflix e HBO. No entanto, muitos são os leitores que nos pedem sugestões de séries para ver na Amazon Prime.

Assim, hoje deixamos-lhe mais algumas séries a não perder.

The Man In The High Castle

The Man In The High Castle é uma série de drama e suspense, que conta com quatro temporadas disponíveis na Amazon Prime. Além disso, tem uma pontuação de 8/10 no IMDb. A história da série remete-nos para uma América que, depois da Segunda Guerra Mundial, é governada pela Alemanha nazi e pelo Japão.

Mr. Robot

Mr. Robot é uma série protagonizada por Rami Malek, no papel de Elliot Alderson, um engenheiro de cibersegurança e hacker que sofre de transtorno de ansiedade social e depressão clínica.

A série disponível no Prime conta já com quatro temporadas e no IMDb está, portanto, classificada com 8,5 pontos.

The Marvelous Mrs. Maisel

Esta é mais uma série de sucesso na plataforma da Amazon Prime. The Marvelous Mrs. Maisel conta a história de Miriam “Midge” Maisel, uma mulher que tem tudo o que sempre quis: o marido perfeito, dois filhos e um elegante apartamento no Upper West Side. Mas a sua vida perfeita de repente toma um rumo inesperado e Midge descobre um talento anteriormente desconhecido, que muda a sua vida para sempre.

Tales from the Loop

Inspirado pelas maravilhosas pinturas de Simon Stålenhag, Tales from the Loop explora as aventuras alucinantes das pessoas que vivem acima do Loop. Loop é uma máquina construída para desvendar e explorar os mistérios do universo e, assim, tornar possíveis coisas anteriormente relegadas à ficção científica.

The Grand Tour

E, por fim, The Grand Tour com quatro incríveis temporadas, em 4K, disponíveis na Amazon Prime. Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May estão juntos para lhe mostrar o incrível universo do mundo automóvel.

