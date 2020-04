Amazon Prime – séries a não perder nesta quarentena

É com frequência que aqui deixamos sugestões de séries a não perder nas duas principais plataformas de streaming disponíveis em Portugal, Netflix e HBO. No entanto, muitos são os leitores que nos pedem sugestões de séries para ver na Amazon Prime.

Assim, hoje deixamos-lhe algumas séries a não perder.

Amazon Prime – séries a não perder

Fleabag

Fleabag é uma série de comédia trágica original da Amazon Prime, que se centra na história de uma mulher londrina, com sentimentos muito confusos. Cheia de tristeza, irritada com o mundo, mas com um apetite sexual voraz.

No IMDb conta com uma pontuação de 8,7/10 e, além disso, tem disponíveis duas temporadas.

The Boys

The Boys é uma visão irreverente do que acontece quando super-heróis, tão populares quanto celebridades, tão influentes quanto políticos e tão reverenciados quanto deuses, abusam dos seus super poderes em vez de usá-los para o bem.

Esta série da Amazon Prime é de 2019, com uma temporada de 8 episódios.

The Terror

A série The Terror disponível na Amazon Prime baseada numa história real, está disponível em duas temporadas. Retrata então a história da viagem perigosa da Marinha Real a territórios desconhecidos, enquanto a tripulação tenta descobrir a Passagem do Nordeste, sob condições traiçoeiras, recursos limitados e muito medo do desconhecido.

The Expanse

Para quem quer passar mais tempo em frente à TV a assistir uma série de seguida, The Expanse poderá ser a escolha ideal. São quatro temporadas de uma série disponível no serviço Prime que se passa entre a Terra e o Espaço, onde as tensões políticas se fazem sentir de forma intensa.

Modern Love

Para quem anda à procura de uma boa comédia romântica, Modern Love será a escolha acertada. Além disso, esta série conta com uma nota no IMDb de 8/10.

De forma resumida, retrata amores improváveis, casamentos em ponto de viragem, famílias não convencionais… tudo baseado na vida real e na coluna Morden Love do New York Times.

Bosch

Por fim, esta série original da Amazon Prime é baseada nos romances policiais de Michael Connelly e gira em torno de um detetive de homicídios da polícia de Los Angeles, Harry Bosch.

Que outras séries Amazon Prime sugere para assistir durante esta quarentena?