Lenovo Legion – smartphone gaming com carregamento mais rápido do mundo de 90W!

A Lenovo, além da sua forte aposta em computadores e tablets, também vai lançado ao mercado alguns smartphones. O seu último lançamento de topo, o Lenovo Z6 Pro, ocorreu há um ano. Portanto, está a chegar o momento de voltar a apostar nesse segmento. Ao que tudo indica, o Lenovo Legion, um modelo dedicado aos jogos, deverá ser assim a próxima novidade.

Além das várias especificações de topo, este smartphone gaming terá a bateria com carregamento mais rápido do mundo, de 90W.

A aposta da Lenovo no segmento dos smartphones divide-se entre a sua linha de marca própria e da sua subsidiária Motorola. Sob a marca Lenovo, este ano ainda não ocorreu nenhum lançamento. Pelo que, considerando que já se passou um ano desde a apresentação do seu último topo de gama, está na altura de colocar algo novo no mercado.

Rumores recentes dão conta de que poderá ser um smartphone gaming a próxima grande aposta da marca, nomeadamente o Lenovo Legion. Assim, dedicado ao mundo dos jogos, este modelo virá equipado com o processador Snapdragon 865 da Qualcomm. Mas a grande novidade será a sua super potência de carregamento.

Lenovo Legion – o smartphone com carregamento rápido de 90W

Segundo revelações da própria Lenovo, o Lenovo Legion terá uma bateria com tecnologia de carregamento rápido, capaz de carregar a 90W. Esta característica tornará o smartphone único no mercado.

Atualmente, a OPPO é a marca que oferece uma maior potência de carregamento, nomeadamente a tecnologia SuperVOOC a 65W. Já a Xiaomi e a Vivo têm em testes tecnologia de carregamento de 100W e 120W, respetivamente, mas ainda não estão disponíveis.

Não há ainda detalhes quanto ao tempo que uma bateria poderá demorar a carregar na totalidade com esta potência, mas considerando que a tecnologia SuperVOOC da OPPO carrega uma bateria de 4000 mAh em cerca de meia hora, é expectável que esta da Lenovo supere esse tempo.

Ao que vários rumores indicam, a bateria do Legion deverá ter uma capacidade de 5050 mAh, no entanto, ainda nada se especula sobre o facto de ter tecnologias de carregamento reversível ou sem fios.

Quanto a outras especificações, sabe-se muito pouco. Espera-se que tenha três câmaras traseiras, que venha com o logotipo LEGION em LED na traseira e que a estrutura seja metálica. Além disso, o ecrã não deverá ter recortes, poderá ter duas portas USB Tipo-C e botões dedicados a jogos.

De notar, que além do anúncio à potência de carregamento do Lenovo Legion, recentemente marca anunciou o Lenovo A7. A grande particularidade deste smartphone de entrada de gama é o processador que o equipa, um Unisoc SC9863A. Além disso, oferece uma bateria de 4000 mAh, câmara traseira de 13 MP + 2 MP e câmara frontal de 5 MP. O ecrã é de 6,09″ HD+ com recorte para a câmara.