E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos do que será o novo OnePlus 9 Pro, da tecnologia das próximas placas gráficas AMD, do novo Redmi Watch, analisámos o aspirador Xiaomi Jimmy JV85 Pro, e muito mais. E já está disponível a nova versão da app Pplware para iOS! Experimente.

Em 2012, o Pplware lançou a sua primeira app para iOS. A ideia é massificar a forma de chegar às pessoas levando-lhes a melhor informação tecnológica. A app tem milhares de utilizadores e sofreu agora uma profunda renovação. Assim, descarregado a aplicação, o utilizador poderá ter no seu iPhone ou iPad uma ferramenta para gerir os temas, seguir autores, guardar o que mais interessa e participar ativamente no site.

A versão 4 da app está na store e pode já ser descarregada gratuitamente.

A OnePlus mudou de forma drástica a sua aproximação ao mercado dos smartphones. Depois de vários anos dedicados ao mercado de topo e com 2 modelos, quer agora limitar esta aposta e focar-se sobretudo no mercado da gama média.

Isso trará algumas alterações ao seu catálogo, em especial nos modelos de topo. A primeira aposta nesta área ainda está a ser preparada, num modelo completamente novo. Surge assim o OnePlus 9 Pro, um smartphone que teve agora o seu design revelado.

O anúncio das placas Radeon RX 6800, RX 6800 XT e RX 6900 XT da AMD foram um autêntico sucesso. Mas a fabricante não parece parar por aqui e poderá ter na manga mais uma surpresa interessante no segmento das gráficas.

Segundo informações agora reveladas, a próxima placa Radeon RX 6700 XT deverá trazer um chip Navi 22 e ainda 12 GB de memória GDDR6.

Estamos a enfrentar um mundo novo. A máscara, o álcool gel e o termómetro são os nossos novos companheiros e que, de certa forma, nos dão mais segurança para estar perto das pessoas. A medição da temperatura é uma prática habitual em muitos locais e se o smartphone for capaz de o fazer, melhor.

A Huawei começou em março de 2020 a preparar-se para tal e hoje já tem dois smartphones disponíveis com medidor de temperatura. Esta patente vem afirmar a tecnologia.

Apesar de grande parte do planeta estar indiferente às mudanças climáticas, estas dão sinais fortes e preocupantes. A subida do nível do mar é um desses sinais já com graves ameaças às populações. Assim, cada vez há mais estudos que requisitam tecnologia espacial para monitorização dos oceanos. A partir de agora existe na órbita da Terra uma nova ferramenta. Chama-se Copernicus Sentinel-6 Michael Freilich e é um satélite que vai estar de olho no planeta.

Lançado no fim de semana, este equipamento é o primeiro de dois satélites idênticos a fornecer medições críticas da mudança no nível do mar.

Estamos perante o mais recente jogo de corridas de carros da Codemasters, e este não podia vir em melhor altura. Com o lançamento das novas consolas, Xbox Series X|S e PlayStation 5, Dirt 5 é um dos primeiros títulos cross-gen, que vai usufruir de algumas das capacidades das novas máquinas e dar um gostinho do que podemos esperar daqui para a frente.

Fiquem com a nossa análise ao mais recente jogo de corridas da Codemasters.

A instalação de uma câmara de segurança está hoje ao alcance de qualquer pessoa, podendo manter, assim, os seus bens debaixo de olho onde quer que esteja. Dependendo dos objetivos, existem câmaras que podem ser muito acessíveis, com diversas funcionalidades e é uma dessas que hoje damos a conhecer.

É a câmara HeimVision HM202A Wi-Fi disponível por apenas 35 € na SmartTalk, tanto nas lojas físicas como online, e com grandes potencialidades. Não deixe também passar a oportunidade de aproveitar os muitos descontos até 50% em época de Black Month.

As impressoras 3D vieram abrir um mundo incrível de oportunidades acessíveis a qualquer pessoa. Em casa, na empresa ou na escola, qualquer ideia pode sair do papel (ou do computador) para um objeto real. Contudo, há uma limitação: a área de impressão. Objetos demasiado grandes tinham que ser impressos às peças para serem montadas posteriormente.

Em breve, essa realidade pode mudar. A Creality 3D tem em processo de financiamento coletivo uma impressora 3D, com preço relativamente acessível, que imprime de forma contínua. Dessa forma, garante a impressão de objetos maiores e mais compridos, de uma só vez.

Com frequência trazemos ao Pplware soluções de limpeza da casa, principalmente associadas aos robôs aspiradores. No entanto, esse tipo de solução é apenas ideal para a limpeza do chão, no dia-a-dia, mas deixa muito por aspirar. Rodapés, cantos das paredes e tetos, sofás e até o pó dos móveis. É aqui que entra outro segmento de aspiradores, onde os verticais a bateria têm ganho cada vez mais adeptos.

Depois de algumas semanas aspirar a casa com o Xiaomi JIMMY JV85 Pro, hoje trago uma análise completa, onde destaco aquilo que de melhor e de menos bom este modelo oferece.

A chegada dos painéis solares fez uma grande diferença naquilo que era, na altura, a energia limpa e renovável. Isto, porque, não sendo ainda utilizada para os fins a que se destina hoje, foi um dos métodos encontrados para produzir energia mais sustentável.

No entanto, possui um senão: sendo alimentada pela luz solar, quando o Sol não está à vista a eficácia do painel diminui.

Temos assistido a inúmeras tentativas que pretendem incentivar a compra de veículos elétricos. Tendo em conta a pegada carbónica inerente aos combustíveis fósseis, bem como a crescente consciência dessa realidade, é de prever que a massificação dos veículos elétricos seja um objetivo.

Assim sendo, Tel Aviv, em Israel, poderá ser a primeira cidade do mundo com uma estrada especialmente desenhada para recarregar os veículos elétricos enquanto estão em andamento.

A marca Redmi pertence ao ecossistema Xiaomi e é hoje um nome de confiança para muitos consumidores de tecnologia. Bem sabemos que os nomes associados à Xiaomi partilham com esta ela muitos modelos, bastante semelhantes, mas até hoje ainda não tínhamos visto um smartwatch associado à Redmi.

No entanto, chegou o Redmi Watch, o primeiro smartwatch da marca, com autonomia para 12 dias e GPS integrado.

SackBoy é um pequeno herói feito de trapos que apareceu inicialmente como estrela do jogo, Little Big Planet. Tratava-se de um exclusivo Playstation que colocava o nosso pequeno herói de pano numa sucessão de mundos coloridos, repletos de criatividade, animação e desafios.

Agora, chega-nos à Playstation 4 e Playstation 5, SackBoy: Uma Grande Aventura um jogo no qual SackBoy é a estrela maior e nós já o experimentámos na Playstation 5.

Aparentemente, quando alguma tecnologia nos chega ao conhecimento, já havia chegado há 10 anos ao exército. A ser, ou não, uma teoria, a verdade é que as Forças Armadas possuem um conhecimento acrescido e, para desempenhar as suas funções, têm à sua disposição muita informação.

Para além de tudo o que já desenvolveram, o Exército dos EUA está a investir em pesquisas de neurociência, a fim de descodificar o significado dos diferentes sinais cerebrais.