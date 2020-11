Huawei já iniciou processo de tirar o Android dos seus smartphones

Com as limitações impostas pelos EUA, a Huawei teve que arranjar soluções para os seus produtos e negócios. Dessas soluções destacam-se a criação da sua loja de apps AppGallery, assim como o próprio sistema operativo móvel HarmonyOS.

Agora, com a última versão do EMUI 11 percebe-se que a Huawei já se está a preparar para tirar o Android dos seus telefones.

Se têm estado atentos ao mundo da tecnologia, certamente já conhecem os problemas que a Huawei tem tido com o atual governo dos EUA. A marca viu-se barrada a negociar com empresas ligadas ao país, o que representou um problema série para conseguir adquirir componentes e condições necessárias à continuidade da produção dos seus smartphones.

Uma das empresas com a qual a marca de Ren Zhengfei se viu privada de negociar foi a Google. Neste sentido, a Huawei decidiu criar a sua loja de apps, deixando de lado a Google Play Store. E desenvolveu ainda um sistema operativo para os seus smartphones, designado HarmonyOS.

Huawei já deu sinais de que vai tirar o Android dos seus smartphones

A fabricante de Shenzhen lançou uma versão estável da sua interface EMUI 11 para vários modelos na China. E também lançou atualizações semelhantes para o Huawei P40, P40 Pro e Mate 30 Pro, no mercado internacional.

Mas esta atualização traz alguns detalhes indicativos de que a Huawei já se está a preparar para substituir o Android nos seus telefones.

Um desses sinais é a inscrição “Powered by Android” que surgia acompanhada pelo logótipo do Android. Agora, apesar de a inscrição se manter, deixou de ter o mesmo formato. Isto é, já não tem logótipo e a palavra ‘Android’ surge com um outro tipo de letra.

Outro pormenor está na secção “Sobre o telefone”, na descrição da versão do patch de segurança. Em vez de indicar o nível de segurança do Android, agora é apenas referido o nível do pacth de segurança.

Todos estes detalhes são indicadores de que o processo de migração para o HarmonyOS já começou. E a troca do Android por este sistema operativo deverá acontecer já em 2021.

