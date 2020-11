Patente registada pela Huawei revela tecnologia de medição de temperatura corporal

Estamos a enfrentar um mundo novo. A máscara, o álcool gel e o termómetro são os nossos novos companheiros e que, de certa forma, nos dão mais segurança para estar perto das pessoas. A medição da temperatura é uma prática habitual em muitos locais e se o smartphone for capaz de o fazer, melhor.

A Huawei começou em março de 2020 a preparar-se para tal e hoje já tem dois smartphones disponíveis com medidor de temperatura. Esta patente vem afirmar a tecnologia.

Não seria inédito um smartphone vir equipado com sensores capazes de medir a temperatura das pessoas. No mercado existem já opções disponíveis, incluindo da própria Huawei. Os modelos Huawei Mate 40 Rs e Honor Play 4 Pro Temperature Measurement Edition são os exemplos disponibilizados pela marca. Na verdade, essa é uma característica que hoje é valorizada pela sociedade em geral.

Um dos sintomas da COVID-19 é a febre e, como prática, temos visto muitos locais a medir a temperatura corporal, para deixar as pessoas entrar.

Medir a temperatura com um smartphone Huawei… Já é possível

A proposta da Huawei surge agora em forma de patente denominada de Mobile Phone with Graphical User Interface for Temperature Measurement and Display Results. Em português significa algo como “Telemóvel com interface gráfica de utilizador para medição da temperatura e resultados no ecrã”.

A patente foi registada no final de março, em plena quarentena, mas foi só agora aprovada e publicada.

O resumo do documento da patente descreve que o smartphone ou tablet medem a temperatura corporal humana através da câmara. Depois, o valor recolhido é apresentado no ecrã do dispositivo.

Isto, nada mais é do que aquilo que já está a ser colocado em prática nos dispositivos da marca referidos acima, que podem medir temperaturas dos -20 ºC até os 100 ºC.