Quando menos esperar o azar pode bater-lhe à porta, e é importante ter à mão uma ferramenta que, não só garanta a integridade dos seus dados, mas também faça a sua recuperação.

Quer tenham sido apagados por engano, quer tenham ficado inesperadamente corrompidos, poderá recuperar todos os seus dados com segurança com este software. Conheça o MiniTool Power Data Recovery.

São muitos os dados que temos guardados e está fora de questão ficarem perdidos. Desde material de trabalho, documentos pessoais, extratos bancários, fotos e vídeos, emails, etc, trata-se tudo de conteúdo digital de grande importância.

O problema é que o suporte digital onde estão guardados nem sempre está sob o nosso controlo. Mesmo quando há cópias de segurança, se algo for apagado inadvertidamente, esse acontecimento poderá ser sincronizado automaticamente na cópia, e perder-se completamente.

Assim, para essa e outras situações, o software MiniTool Power Data Recovery poderá ser determinante se for utilizado no momento certo, antes que os dados sejam sobre escritos fisicamente.

As funcionalidades do MiniTool Power Data Recovery

O MiniTool Power Data Recovery é uma solução simples e segura para recuperar dados, com capacidade de recuperação a partir de Drives removíveis (Pen Drives, cartões e discos externos), discos rígidos (incluindo SSDs) e armazenamento ótico (CD/DVD).

No entanto, e porque estas ferramentas não fazem milagres, há uma simples mas importantíssima condição a cumprir: a recuperação de dados é possível quando, fisicamente, os dados ainda existem mas que, por qualquer razão, não estão identificados como tal. Ou seja, só poderão ser recuperados caso nada tenha sido escrito nos setores que, anteriormente, continham a informação.

O MiniTool Power Data Recovery permite resolver as situações de recuperação mais habituais, tendo assim capacidade para:

Recuperar ficheiros apagados ou perdidos (eliminação acidental, formatação de uma unidade por engano)

Recuperar dados de um PC que não inicia (a partir de Drive USB inicializável, criada pelo MiniTool Power Data Recovery)

Recuperação de Drive corrompida (geralmente devido a partições eliminadas)

Recuperação a partir de localizações comuns como Ambiente de trabalho, Reciclagem, ou a partir de uma qualquer pasta

Pra utilizadores domésticos, existe a versão gratuita, cujo limite de recuperação de dados é de 1 GB. Há depois a versão paga, onde o volume de dados recuperados é ilimitado e tem outras funcionalidades adicionais, como carregar um resultado de pesquisa anterior e utilizar o construtor de Drive iniciálizável.

Este software suporta a recuperação de mais de 70 tipos de ficheiros, abrangendo todos os tipos de documentos, imagens, vídeo, ficheiros compactados, email e outros.

É muito simples recuperar dados perdidos

Assim que o MiniTool Power Data Recovery é iniciado, surgem imediatamente as localizações e dispositivos disponíveis para fazer a pesquisa por ficheiros apagados ou perdidos. Neste software não há a necessidade de escolher tipo de ficheiros, ficando essa tarefa do lado da filtragem após a pesquisa concluída, caso seja necessário.

Os dispositivos estão agrupados por tipo, entre Drives removíveis, Drives rígidas e drives óticas. Assim, basta escolher o local onde aconteceu a perda de dados, e clicar em Scan, para iniciar a pesquisa.

Assim que terminar, e dependendo do tipo de armazenamento escolhido, poderão aparecer ficheiros identificados como apagados, perdidos ou em formato Raw. No caso do formato Raw, significa que está em falta alguma informação para classificar o ficheiro, nomeadamente data de criação/modificação e nome.

É óbvio que esta falta de informação pode ser aborrecida em alguns casos mas, por outro lado, quem tem um grande interesse na recuperação não está muito preocupado com este facto. O importante é mesmo recuperar os ficheiros.

É possível pesquisar entre os resultados encontrados ou utilizar filtragem por nome/extensão, tamanho, data ou tipo.

Há casos em que a pesquisa pode demorar muito tempo, e é de todo o interesse não ter que passar por esse processo mais que uma vez. Por isso, é possível gravar essa pesquisa e, caso pretenda voltar a aceder aos resultados para fazer outras recuperações, basta começar a partir do estado anterior.

Por fim, note-se que, tal como é alertado vários vezes pelo software, é determinante que a unidade a partir da qual se pretende recuperar dados, nunca seja utilizada para gravação de novos ficheiros. Dessa forma, previne-se a perda irreversível desses dados.

Há um problema que impede aceder aos dados?

Algumas situações podem acontecer inesperadamente e impedir de aceder aos dados. Um dos casos habituais é, subitamente, uma partição aparecer como Raw, onde é perguntado ao utilizador se pretende formatar a unidade.

Naturalmente que não deve prosseguir com a formatação, pois irá dificultar a recuperação dos dados. No entanto, em vez de partir para a recuperação de ficheiros na partição Raw, poderá tentar converter para NTFS, a menos que receba a informação de que o CHKDSK não está disponível para unidades Raw. Nesse caso, deverá partir para a recuperação.

Outra situação aborrecida, é quando não consegue ejetar o HD externo no Windows 10. Para evitar a perda de dados, há algumas soluções que pode tentar para resolver. Pode ainda contar com outras dicas da MiniTool.

Em conclusão…

Testámos o MiniTool Power Data Recovery em diversas situações e os resultados foram muito positivos. Quer sejam dados apagados, partições eliminadas ou formatações (desde que rápidas), a recuperação foi conseguida na totalidade.

Como já referido, o MiniTool Power Data Recovery está disponível gratuitamente para Windows, limitado a 1 GB de dados recuperados. Dependendo da necessidade, estão depois disponíveis outras edições.