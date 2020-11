Revelados novos vídeos para Cyberpunk 2077

Apesar de já ter sofrido alguns atrasos, Cyberpunk 2077 continua a ser um dos jogos mais esperados deste ano.

No último Night City Wire, a CD Projekt Red revelou algumas novidades do jogo. Venham vê-las.

Gradualmente, vamos nos aproximando da data de lançamento de Cyberpunk 2077. Mesmo apesar de alguns atrasos ao longo do último ano, o título da CD Projekt Red é um dos mais aguardados de 2020 e, encontra-se a pouco menos de um mês para o seu lançamento.

Recentemente, a CD Projekt Red emitiu o seu mais recente Night City Wire no qual revelou novidades sobre o jogo e sobre o seu protagonista, Johnny Silverhand.

Keanu Reeves e Johnny silverhand

E uma dessas novidades foi o seguinte trailer oficial de Johnny Siverhand:

Conforme é do conhecimento público, o ator Keanu Reeves dá cara a Silverhand e tem estado bastante participativo no desenho e desenvolvimento do jogo.

Como tal, foi também disponibilizado um vídeo no qual Keanu Reeves, que dá corpo, voz e alma a Johnny Silverhand, fala sobre a experiência que teve ao fazê-lo.

Banda Sonora

Houve ainda tempo para uma atenção especial em relação à banda sonora do jogo e aos desafios propostos na criação das faixas que acompanham o jogo e os seus personagens.

É um mundo futurista que vai apresentar aos jogadores toda uma variedade de ambientes, de personagens, de emoções e os arranjos sonoros, têm um papel importante na criação de um mundo credível, fazendo a ligação entre o som e a imagem.

JALI e recriações faciais

Por fim, foi revelado um pouco mais acerca de JALI, uma tecnologia que permitirá a Cyberpunk 2077 oferecer uma das melhores e mais síncronas simulações faciais de conversação.

Por outras palavras, este sistema permite a recriação de animações faciais para os protagonistas do jogo, de forma sincronizada com a voz que se ouve, e tendo em consideração a linguagem do jogo.

Até tem em consideração a própria respiração dos personagens.

Trailer de Jogabilidade

Por fim, e para terminar em beleza, foi revelado um vídeo de 5 minutos do jogo. Trata-se de um vídeo que mostra a jogabilidade atual de Cyberpunk 2077.

O vídeo apresenta mais de 5 minutos de imagens do jogo empurrando os jogadores para a cidade mais perigosa do ano de 2077 — Night City. São mostradas interações inéditas e cenas de ação, revelando detalhes sobre a história, bem como personagens – incluindo os seus antecedentes e motivações.

Além de apresentar o objetivo principal do protagonista do jogo, o mercenário cibernético que vem pelo nome V, parte do trailer também é dedicada a mostrar aos jogadores um novo vislumbre do desenvolvimento das personagens e algumas das atividades secundárias em que serão capazes de participar.

Cyberpunk 2077 será lançado a 10 de dezembro para Playstation 5, Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X, PC e Stadia.