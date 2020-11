COVID-19: Vacina de Oxford tem eficácia de 90%, mas…

Nos últimos tempos muito se tem falado sobre vacinas para a COVID-19. As notícias são bastante animadoras assim como os resultados alcançados.

Depois de se saber que a vacina de Oxford criada em parceria com a farmacêutica AstraZeneca é “segura” e ativa resposta imunitária, soube-se hoje que a mesma tem uma eficácia de 90% mas…

Vacina da Oxford consegue eficácia de 90% com dosagem…

Quem tem acompanhado as notícias sobre as vacinas, mais concretamente sobre a eficácia das mesmas, poderá ficar baralhado com estes novos resultados. A norte-americana Pfizer e a alemã BioNTech foram as primeiras a anunciar que a sua vacina contra a COVID-19 é “90% eficaz” e a Farmacêutica Moderna revelou que a sua vacina é “quase 95% eficaz”.

A Vacina de Oxford tem eficácia de 70%, mas os resultados derivam de um estudo alargado. A notícia foi revelada esta segunda-feira pelo consórcio constituído pela Universidade de Oxford em conjunto com a farmacêutica AstraZeneca.

No comunicado emitido pela farmacêutica, a vacina impede que 70 por cento das pessoas desenvolvam a doença provocada pelo novo coronavírus, segundo resultados provisórios dos ensaios da fase 3 que provaram que a eficácia resultou da combinação de dois regimes de dosagem: um foi 90 por cento eficaz e o outro 62 por cento.

Esta vacina tem uma taxa de eficácia menor do que as da Pfizer/BioNTech ou da farmacêutica Moderna, que ultrapassam os 90 por cento como referido podendo

Ainda segundo o comunicado…

Os resultados de uma análise provisória dos ensaios clínicos da AZD1222 mostraram que a vacina foi altamente eficaz na prevenção da COVID-19, o seu objectivo principal, e nenhuma hospitalização ou caso grave da doença foi registado nos participantes que receberam a vacina. Um total de 131 casos de COVID-19 foram registados na análise provisória

De acordo com a BBC estes resultados podem ser um triunfo mas também uma deceção tendo em conta os resultados da “concorrência”. O trunfo da vacina de Oxford é que é muito mais barata, mais fácil de armazenar e de chegar a todos os cantos do mundo em relação às outras duas.