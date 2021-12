E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Falámos de falha de segurança Log4Shell, de como serão os Xiaomi 12 Ultra, OPPO Find N e o Huawei P50 Pocket, experimentámos o Huawei MatePad 11, e muito mais.

As falhas de segurança nunca são bem-vindas, em especial quando têm um impacto grande como o novo Log4Shell apresenta. Esta falha está presente num componente que muitos dos principais serviços da Internet usam.

A sua importância é de tal forma grande que existem já vários alertas e muitos preparam as suas atualizações. O Log4Shell está a comprometer a segurança e a solução está já disponível, sendo que todos devem atualizar as suas apps assim que possível.

A Xiaomi irá lançar dentro de alguns dias o seu Xiaomi 12, o novo smartphone de topo que irá estrear o novo Snapdragon 8 Gen 1. Tal como aconteceu com a versão Mi 11 Ultra, o lançamento da versão Ultra do Mi 12 só chegará no arrancar do próximo ano.

Entretanto, já começam a surgir as primeiras renderizações e parece que o foco surge é mesmo feito na câmara fotográfica. Veja as imagens.

Embora tenha sido destituído desse posto, os cientistas querem que Plutão volte a ser considerado um planeta. Além deste, pretendem que outros corpos celestes se juntem a ele.

Aparentemente, tudo depende da definição de “planeta” que é adotada.

O grande evento anual OPPO INNO DAY 2021 está a decorrer por estes dias e já começaram as surgir as primeiras novidades. A NPU MariSilicon X foi já anunciada e será lançada com a série de smartphones OPPO Find X, nos primeiros meses do ano. No campo dos dispositivos inteligentes, destacam-se também os OPPO Air Glass.

Trata-se de um gadget para usar em frente aos olhos que oferece tradução instantânea e integra um Microprojetor Spark.

O mercado tecnológico está constantemente a surpreender com o desenvolvimento e produção de novos e diferentes produtos. A ideia é levar ao consumidor equipamentos cada vez mais poderosos e que satisfaçam as exigências inerentes às rotinas dos mesmos.

Neste sentido, surge a ZMI PowerPack No. 20, uma Powerbank de uma marca subsidiária da Xiaomi com uma capacidade não inferior a 25000 mAh e 210W de potência.

A Chuwi tem uma nova proposta para o segmento dos computadores portáteis. O FreeBook é um modelo considerado convertível com uma dobradiça que permite virar o teclado a 360º, aumentando, portanto, a sua versatilidade.

O ecrã de 13,5" tem resolução 2K e é compatível com caneta stylus. Mas há mais para descobrir.

Depois de ter apresentado um pedido para uma marca registada, como parte da sua intenção de vender vestuário e sapatilhas virtuais, a Nike adquiriu, agora, uma startup chamada RTFKT.

A Nike diz que esta irá alargar a sua pegada digital, bem como as suas capacidades.

A QNAP é uma marca de referência na área de equipamentos de armazenamento, mais concretamente ao nível dos NAS (Network Attached Storage), mas há outros tipos de equipamentos que se têm destacado.

O Pplware testou recentemente o novo e super router QNAP QHora-301W! Conheça melhor este equipamento.

A decorrer o OPPO INNO DAY 2021, a empresa chinesa está a apresentar alguma da tecnologia que está a desenvolver para colocar no mercado no próximo ano ou aquelas que marcarão tendência nos anos seguintes. Os smartphones dobráveis serão a tendência de 2022 e o OPPO Find N já é uma realidade.

Venha conhecer os pormenores deste dobrável.

A Huawei já anunciou o lançamento de um novo smartphone dobrável para dia 23 de dezembro, mesmo antes do natal. Entretanto, circulavam algumas renderizações pela internet, mas nada de muito concreto. Agora, numa revista de moda chinesa, eis que todos os seus pormenores são revelados.

O novo flip phone da Huawei, posiciona-se assim num segmento de luxo, com detalhes muito interessantes, nomeadamente o seu ecrã redondo, logo ao lado da câmara principal.

Os tablets conseguiram conquistar o seu espaço e são hoje uma ferramenta essencial para muitos utilizadores. Substituem o PC em muitas situações, dando uma liberdade ainda maior para realizar todas as tarefas.

Faltava, no entanto, dar um passo importante, que era unir estas duas plataformas. A Huawei parece ter dado o passo certo nesse sentido e tem no MatePad 11 a resposta. Este é um tablet excelente para o trabalho, com uma vertente multi-tarefa e multi-ecrã.

O Samsung Galaxy S21 FE será o primeiro grande lançamento da fabricante no arrancar de 2022. Este smartphone chegará depois de alguns contratempos, já que tudo indica que terá sido adiado por causa da escassez de chips, ainda que a Samsung nada tenha dito sobre o caso.

Depois de muito já se ter escrito sobre este modelo, parece que já não existem segredos. Até os preços já foram revelados.

O mercado dos tablets esteve adormecido, ainda que a Samsung nunca tenha deixado de lançar as suas propostas ao mercado. No entanto, a pandemia fez aumentar a concorrência e as ofertas. Ainda antes do ano acabar, eis que a fabricante anuncia o lançamento de um novo modelo que chegará às lojas ainda em dezembro.

Conheça o Samsung Galaxy Tab A8 (2021).

Para quem gosta de ciência e astronomia, esta semana foi um "prato cheio" de emoções. A Parker Solar Probe da NASA tornou-se a primeira nave espacial a chegar ao Sol. Apesar deste acontecimento ter ocorrido em agosto, só agora as imagens foram disponibilizadas.

As imagens disponibilizadas no formato time-lapse, mostram a visão da nave enquanto desce até à coroa do Sol.