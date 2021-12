Robô que escala paredes foi concebido para reduzir acidentes de trabalho

Uma das vantagens associadas aos robôs é exatamente a possibilidade de desempenharem tarefas que, quando executadas por humanos, podem representar perigo. Portanto, este robô foi concebido especificamente para reduzir os acidentes de trabalho.

A máquina trepa paredes e poderá auxiliar na manutenção e inspeção de edifícios.

Concebido pela empresa HausBots, sediada em Birmingham, juntamente com uma equipa da University of Warwick, este novo robô pretende reduzir os acidentes de trabalho, garantindo a execução de tarefas perigosas. Por forma a afastar as pessoas desse trabalho, a máquina poderá garantir, por exemplo, a manutenção e inspeção de edifícios e infraestruturas. Afinal, possui a capacidade de trepar superfícies verticais e acidentadas.

Após vários anos de protótipos e aperfeiçoamentos, foi agora lançado como um produto comercial.

Robô substitui humanos na execução de tarefas perigosas

Para garantir que o robô não cai das superfícies, os investigadores tiveram de o submeter a testes intensivos de compatibilidade eletromagnética. Isto, para certificar que os seus ventiladores funcionam corretamente.

Tem sido um prazer estar com a HausBots e ajudá-los a desenvolver o seu produto, o conceito do robô é incrível, e poderia salvar vidas e reduzir o número de acidentes de trabalho. As nossas instalações e perícia ajudaram a HausBots a desenvolver um produto pronto para o mercado, que está agora no mercado e tem realizado muitos trabalhos de pintura e limpeza de graffiti, em Birmingham. Esperamos continuar a trabalhar com eles no futuro e mal podemos esperar para ver onde eles estarão no próximo ano.

Disse David Norman da University of Warwick.

Por sua vez, Jack Crone, CEO da HausBots, referiu que a equipa da University of Warwick ajudou a empresa desde o primeiro dia, auxiliando no desenvolvimento do protótipo e em todo o processo que se seguiu, por forma a garantir a segurança e a eficiência.

Trabalhámos incansavelmente durante os últimos três anos, e estamos incrivelmente entusiasmados por termos vendido o nosso primeiro a uma empresa em Singapura, esperamos que este seja o primeiro de muitos, e que também ajude a reduzir o número de acidentes de trabalho.

Disse o CEO.