OPPO Find N – Chegou o novo smartphone dobrável do mercado

A decorrer o OPPO INNO DAY 2021, a empresa chinesa está a apresentar alguma da tecnologia que está a desenvolver para colocar no mercado no próximo ano ou aquelas que marcarão tendência nos anos seguintes. Os smartphones dobráveis serão a tendência de 2022 e o OPPO Find N já é uma realidade.

Venha conhecer os pormenores deste dobrável.

OPPO Find N - o novo smartphone dobrável

O OPPO Find N chega numa altura em que os smartphones dobráveis começam a ser aceites pelo público. A Samsung fez o trabalho de mostrar a utilidade destas máquinas e as marcas vão aproveitando a oportunidade de expandir o negócio.

A OPPO refere que o "Find N alia uma tecnologia topo de gama a uma qualidade sem precedentes para criar uma experiência dobrável melhorada, oferecendo um smartphone compacto plenamente funcional quando dobrado e um ecrã panorâmico envolvente quando desdobrado."

Podemos ver uma máquina com clara inspiração na máquina mais recente da Samsung, mas tem os próprios atributos.

O Ecrã

O OPPO Find N utiliza a posição horizontal para o ecrã interior, oferecendo um equilíbrio para os utilizadores alternarem sem complicações entre um ecrã interior envolvente de 7,1 polegadas e um ecrã exterior de 5,49 polegadas.

Com um formato de 8.4:9, o ecrã interior desdobra-se diretamente para o modo panorâmico, para que os utilizadores possam assistir a vídeos, jogar jogos ou ler livros sem terem de dar o passo extra de girar o dispositivo. Quando dobrado, o formato de 18:9 proporciona aos utilizadores uma experiência de smartphone completa com um ecrã fácil de utilizar numa só mão.

A Articulação de Flexão do OPPO Find N tem 136 componentes com uma elevada precisão de até 0,01 mm, "garantindo que a articulação funciona tão bem como as articulações do corpo humano".

O design da articulação em forma de gota de água única da OPPO resolve alguns dos maiores problemas dos dispositivos dobráveis ao alargar o ângulo da dobra do ecrã e oferecer um amortecedor quando o ecrã se dobra, resultando num vinco mínimo que chega a ser até 80% menos percetível em comparação com outros dispositivos, de acordo com a TUV.

O design também elimina praticamente a fenda entre os ecrãs quando dobrado, oferecendo um aspeto mais integrado e protegendo melhor o ecrã interior contra riscos. O ecrã Serene pode ser dobrado mais de 200.000 vezes praticamente sem vincos.

A estrutura de Flexão permite que o dispositivo se mantenha de pé quando desdobrado em qualquer ângulo entre 50 e 120 graus. Em conjunto com uma gama de funcionalidades de software que tiram partido do ecrã dobrável, o modo FlexForm do OPPO Find N oferece aos utilizadores a flexibilidade de adaptar o dispositivo a um vasto leque de cenários de utilização.

Outros pormenores

O visor interior utiliza um ecrã LTPO com uma tecnologia dinâmica e inteligente de taxa de atualização que a adapta em qualquer ponto na faixa de 1-120 Hz com base nos conteúdos a que estiver a assistir. O ecrã interior é também compatível com uma taxa de amostragem de toque que chega aos 1000 Hz.

A OPPO aperfeiçoou tanto a luminosidade como a calibração da cor entre os ecrãs interior e exterior para garantir uma experiência permanentemente harmoniosa para os utilizadores. Ambos os ecrãs oferecem níveis de luminosidade automática de 10.240, o que garante o conforto do utilizador em todos os tipos de ambiente de luz, com uma luminosidade máxima que chega aos 1000 nits.

As aplicações no OPPO Find N

A OPPO personalizou a interface do utilizador para otimizar a experiência de utilização em aplicações compatíveis como as apps Música, Notas e Câmara.

Por exemplo, na app Notas, o OPPO Find N consegue converter-se num miniportátil, permitindo-lhe tirar notas sem necessidade de segurar o dispositivo. Como o OPPO Find N pode manter-se livremente de pé em vários ângulos, o dispositivo também funciona como o seu próprio tripé, facilitando a captura de imagens time-lapse em 4K HD, videochamadas e reuniões online e em modo mãos livres.

As Câmaras

O smartphone dobrável está equipado com um sistema de câmara tripla. Inclui um sensor principal Sony IMX 766 de 50 MP, uma lente ultra grande angular de 16 MP e uma teleobjetiva de 13 MP, bem como câmaras frontais tanto no ecrã interior como exterior.

A estrutura de Flexão do OPPO Find N permite que o dispositivo funcione como o seu próprio tripé. Por exemplo, o modo FlexForm Mode permite-lhe conseguir imagens time-lapse em 4K HD de forma fácil e sem utilizar as mãos em qualquer ângulo na faixa dos 50-120 graus, ao passo que três modelos do modo time-lapse – rastos de luz, céu noturno, sol e nuvens – otimizam os cenários de fotografia e vídeo num só clique para uma astrofotografia mais entusiasmante e criativa.

Quando o dispositivo é dobrado num ângulo inferior a 60 graus, o ecrã passa automaticamente a pré-visualização da imagem para o ecrã inferior para facilitar a captura de imagem.

Desempenho do OPPO Find N

O OPPO Find N vem equipado com o Qualcomm Snapdragon 888, 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento interno. A bateria tem capacidade de 4500 mAh, proporciona autonomia para todo o dia. Além disso, oferece carregamento rápido SUPERVOOC de 33 W, para carregar 55% em 30 minutos e 100% em 70 minutos. O dispositivo está também equipado com o carregador sem fios AIRVOOC de 15 W (compatível com o Qi padrão) e o carregador sem fios inverso de 10 W.

O OPPO Find N inclui um leitor de impressões digitais na lateral alojado no botão de ligar/desligar, bem como um sistema de altifalantes duplos e compatibilidade com Dolby Atmos para oferecer um som mais realista.

Preço e Disponibilidade

O OPPO Find N estará disponível na China a partir de 23 de dezembro de 2021, por cerca de 1073 € para a versão de 8GB + 256GB e de 1255 € para a versão de 12GB + 512GB. De reforçar que os preços em euros são meramente indicativos, uma vez que o OPPO Find N apenas estará disponível na China.