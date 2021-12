QHora-301W: Router da QNAP com Wi-Fi 6 e duas portas 10GbE

A QNAP é uma marca de referência na área de equipamentos de armazenamento, mais concretamente ao nível dos NAS (Network Attached Storage), mas há outros tipos de equipamentos que se têm destacado.

O Pplware testou recentemente o novo e super router QNAP QHora-301W! Conheça melhor este equipamento.

QHora-301W - O router quem tem tudo o que uma empresa precisa...

O QHora-301W é um router que chegou ao mercado para suprimir todas as necessidades do sector empresarial e doméstico nos tempos que correm, possibilitando às empresas terem uma solução altamente robusta e com as funcionalidades que permitem ligações locais, mas também remotas.

Face aos tempos de pandemia que vivemos, o router da QNAP oferece, por exemplo, um serviço de VPN altamente eficiente, ao mesmo tempo que disponibiliza uma solução com e sem fios de alta velocidade no local.

Este router tem um design bastante elegante e minimalista, tendo sido projetado ao pormenor no que diz respeito à sua construção.

Em termos de especificações, o QHora-301W vem com um processador Qualcomm quad-core de 2,2 GHz de nível empresarial e 1 GB RAM. Este router vem também com suporte para Wi-Fi 6 dual band 802.11ax (2.4GHz & 5GHz), podendo os utilizadores ter ligações sem fios com velocidades de transferência na ordem dos 3600 Mb/s (1.38x mais rápido quando comparado com o standard Wi-Fi 5).

Ainda ao nível do Wi-Fi, este router tem suporte para 6 SSID, podendo estas redes Wi-Fi estar associadas a diferentes VLANs.

No que diz respeito às antenas, o QHora-301W vem com 8 antenas integradas de 5 dBi e MU-MIMO. De referir que com o MU-MIMO o router consegue manter, em simultâneo, até 4 ligações com equipamentos o que melhora significativamente a performance de toda a rede.

Relativamente às interfaces, na parte traseira do equipamento podemos encontrar duas portas USB 3.2, duas portas a 10 Gbps, 4 portas de 1 Gbps e ainda WPS que facilita a ligação dos dispositivos sem fios ao equipamento.

Quanto a refrigeração este não conta com qualquer ventoinha fazendo uso de toda a sua estrutura para a dissipação de calor garantindo assim um funcionamento silencioso ao mesmo tempo que oferece o melhor desempenho.

Com a tecnologia de SD-WAN QuWAN, é possível estabelecer automaticamente uma VPN mesh segura com dispositivos da QNAP em vários locais.

Resumo das especificações do router QHora-301W

Número de portas Ethernet: 6

10GbE BASE-T (RJ45): 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M)

1GbE (RJ45): 4

CPU: Qualcomm IPQ8072A Hawkeye 2 Quad-core de 2,2 GHz e 64 bits

Memória: 1 GB

Flash: 4 GB, eMMC

Wireless Antenna: 8 antenas internas

Norma de rede sem fios: 802.11a/b/g/n/ac/ax

Classificação de velocidade sem fios: AX3600

Velocidade sem fios 2,4 GHz: 2,4G (1182 Mbps): 4×4 (40 MHz)

Velocidade sem fios 5 GHz: 5G (2475 Mbps): 4×4 (80 MHz), 2×2 (160 MHz)

Veja o Router da QNAP em vídeo...

Em termos de relação qualidade/preço o QHora-301W é sem dúvida um equipamento a considerar no momento da compra devido a todas as suas especificações e funcionalidades de que oferece, permitindo assim a criação de uma rede de última geração.

QHora-301W