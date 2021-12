OPPO Air Glass – Os novos óculos com tradução instantânea e projeção

O grande evento anual OPPO INNO DAY 2021 está a decorrer por estes dias e já começaram as surgir as primeiras novidades. A NPU MariSilicon X foi já anunciada e será lançada com a série de smartphones OPPO Find X, nos primeiros meses do ano. No campo dos dispositivos inteligentes, destacam-se também os OPPO Air Glass.

Trata-se de um gadget para usar em frente aos olhos que oferece tradução instantânea e integra um Microprojetor Spark.

A OPPO apresentou hoje oficialmente os OPPO Air Glass no OPPO INNO DAY 2021. Trata-se de um dispositivo de realidade assistida, equipado com o Microprojetor Spark desenvolvido pela própria OPPO, um MicroLED topo de gama e um ecrã de guia de ondas ótico difrativo feito à medida.

Estes óculos suportam quatro formas de interação: por toque, voz, movimento do rosto e movimento da mão. Assim, permite que os utilizadores obtenham as informações de que necessitam com maior comodidade e rapidez.

Há muito que a OPPO tem vindo a explorar as possibilidades da Extended Reality e, com os OPPO Air Glass, finalmente alcançámos um produto de óculos inteligentes que está verdadeiramente ao alcance dos consumidores. Tal como o seu design futurista sugere, os OPPO Air Glass preparam-se para revolucionar a forma como vemos e consumimos a informação, graças ao seu ecrã fácil de utilizar, apresentando as principais mensagens de que necessitamos mesmo à frente dos nossos olhos. Com os OPPO Air Glass, o mundo nunca mais parecerá o mesmo.

Disse Levin Liu, Vice-Presidente da OPPO e Diretor do Instituto de Investigação da OPPO.

O Design dos OPPO Air Glass

Segundo a OPPO, os Air Glass foram concebidos em torno de um design revolucionário de guia de ondas monocular, com linhas curvas que querem transmitir leveza e minimalismo, sendo que pesam apenas aproximadamente 30 g.

Este design tem inspiração numa pena, sendo, por exemplo, a Touch Bar a uma pluma. A lente está fixa a uma estrutura igualmente ágil e esguia, que acolhe todos os componentes, incluindo a plataforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100.

O Microprojetor

O Microprojetor e o MicroLED avançado, em conjunto com a tecnologia de guia de ondas personalizada, fazem com que os OPPO Air Glass ofereçam conteúdos nítidos, sejam usados em interiores ou exteriores, garantindo constantemente uma experiência de realidade assistida superior.

O Microprojetor Spark desenvolvido pela OPPO surge como o sistema de projeção mais compacto do setor com apenas 0,5 cc, aproximadamente o tamanho de um grão de café. O projetor tem uma estrutura de metal com tecnologia CNC com um módulo de lente de vidro que oferece uma melhor estabilidade e dissipação do calor. É acionado por um MicroLED topo de gama que gera até 3 milhões de nits de luminosidade.

Os OPPO Air Glass têm dois modos de visualização: 16 níveis de escala de cinzentos e 256 níveis de escala de cinzentos. Além disso, está apto a proporcionar até 1400 nits de luminosidade média, assegurando um ecrã com uma visualização nítida em diferentes condições de iluminação.

Com estes óculos, a OPPO pretende chegar a utilizadores com problemas de visão como miopia e hipermetropia. Ainda não havendo um preço definido a fabricante garante que foram concebidos para serem acessíveis para o maior número de pessoas possível

Apps suportadas

Os OPPO Air Glass vêm com algumas apps instaladas, incluindo Tempo, Calendário, Saúde, Teleponto, Tradução e Navegação.

A funcionalidade de tradução facilita as comunicações interculturais. Depois de emparelhados, a introdução de voz de um utilizador é convertida em texto e automaticamente traduzida antes de aparecer no ecrã dos OPPO Air Glass do outro utilizador. A tradução suporta atualmente o par de línguas chinês-inglês, estando para breve a introdução dos pares chinês-japonês e chinês-coreano.

Outra funcionalidade inovadora dos OPPO Air Glass é o Teleponto, que pode ser adaptado para mostrar texto como discursos ou notas para uma consulta conveniente quando o utilizador realiza apresentações ou participa em reuniões.

A OPPO tem também estado a colaborar de perto com a Baidu no sentido de personalizar as mais recentes aplicações de Navegação a Pé e de Bicicleta e de Explorar nas Proximidades da Baidu para os OPPO Air Glass.

Disponibilidade

Os OPPO Air Glass serão lançados no primeiro trimestre de 2022 no mercado da China continental. O dispositivo estará disponível nas cores Preto ou Branco, tendo por acessórios duas armações personalizadas.