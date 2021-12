Finalmente a humanidade “tocou” no Sol

É um facto histórico, o Sol é hoje muito menos desconhecido. Isto porque a humanidade "tocou" oficialmente na nossa estrela através da sonda Parker Solar Probe. Este robô feito pela mão do homem "tocou" no Sol ao voar através da camada mais externa da atmosfera da estrela, a sua coroa.

Este feito foi comunicado pela NASA que exaltou o facto de terem conseguido um feito nunca antes alcançado.

A humanidade tocou no Sol

A sonda solar Parker da NASA tornou-se a primeira nave espacial a chegar ao Sol. Na verdade, o evento aconteceu a 28 de abril, mas levou meses até que os dados regressassem à Terra e mais alguns antes que os cientistas o pudessem confirmar.

No entanto, agora a NASA referiu que de facto o "toque" aconteceu definitivamente - um dos instrumentos da humanidade tocou a nossa estrela local.

Ao voar tão próximo do Sol, a Parker Solar Probe detetou condições na coroa que antes não podíamos.

Referiu o astrofísico da NASA Nour Raouafi. O especialista acrescentou também que foi possível ver a sonda a circular “através de estruturas coronais que podem ser observadas durante um eclipse solar total”.

Sonda da NASA cada vez está mais perto da estrela

A sonda Parker Solar Probe tem vindo a lançar-se em direção - e a circular em torno - do Sol desde o seu lançamento em agosto de 2018. Quando a nave espacial entrou na coroa da estrela em abril, foi a sua oitava aproximação à estrela.

A missão foi lançada com três objetivos principais: monitorizar o fluxo de energia que aquece a coroa e acelera o vento solar, aprender sobre a estrutura e as forças dos campos magnéticos que criam o vento solar e determinar o que acelera e transporta as partículas energéticas. Ir ousadamente onde ninguém foi antes conta como um crédito extra.

Compreender os ventos solares é útil porque material estelar atirado ocasionalmente pode perturbar os satélites e outras tecnologias eletrónicas. Mas determinar como os ventos solares são criados é difícil, porque o Sol não tem uma superfície sólida - é na sua maioria plasma quente mantido junto pela sua própria gravidade, e os limites são difíceis de fixar.

Os cientistas definiram a "Alfvén Critical Surface" (tradução direta Superfície Crítica de Alfvén) como o ponto que separa o fim da atmosfera solar, ou a coroa, e o início do vento solar.

A coroa é essencialmente a parte visível de um eclipse. Mergulhando-a durante mais de cinco horas, a sonda deu a conhecer aos cientistas que o campo magnético do Sol muda ali.

Durante o voo, a nave atravessou várias vezes a Superfície Crítica de Alfvén. Ao fazê-lo, confirmou uma previsão: o limite não é perfeitamente redondo. Tem picos e ondas e rugas - sem dúvida que estas características têm alguns segredos a contar sobre como os acontecimentos relacionados com o Sol afetam a atmosfera.

A nave espacial tem um escudo térmico especial feito de espuma composta de carbono reforçado que lhe permite suportar o calor e a energia de explosão produzidos pela nossa estrela. A placa interior que enfrenta o Sol tem uma pintura cerâmica branca que refletir o calor. Surpreendentemente, os instrumentos a bordo ficam a apenas 27° Celsius.

E a estrela ali tão perto... a "apenas" 8 minutos

São necessários oito minutos para a comunicação via rádio chegar da sonda à Terra. Contudo, se a sonda estiver ativamente a fazer observações, as comunicações estão desligadas. Portanto, a informação não parte de imediato. Mas há mais, ter o escudo térmico continuamente apontado para o Sol significa por vezes que não pode estar numa posição que permita a transmissão para a Terra.

Tudo isto significa que a Parker deve proteger-se autonomamente o que faz, utilizando sensores de deteção da direção da luz e mecanismos de reação que a reposicionam em sombras.

É muito provável que a oitava órbita não seja a única onde Parker entrou na coroa durante o periélio - o ponto na órbita onde a nave espacial está mais próxima do Sol -, mas os cientistas não estão prontos para confirmar se as suas nona e décima passagens, que ocorreram ainda no mês passado, se qualificam. Querem ver mais sobre os dados.

A próxima passagem ocorrerá em janeiro de 2022. A Parker continuará a voar cada vez mais perto do Sol até ao seu ponto de glória em 2025.