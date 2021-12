Huawei P50 Pocket revelado com todos os pormenores antes do lançamento

A Huawei já anunciou o lançamento de um novo smartphone dobrável para dia 23 de dezembro, mesmo antes do natal. Entretanto, circulavam algumas renderizações pela internet, mas nada de muito concreto. Agora, numa revista de moda chinesa, eis que todos os seus pormenores são revelados.

O novo flip phone da Huawei, posiciona-se assim num segmento de luxo, com detalhes muito interessantes, nomeadamente o seu ecrã redondo, logo ao lado da câmara principal.

A Huawei não se está agora a estrear nos smartphones dobráveis. Aliás, tal como a Samsung, foi uma das primeiras a apresentar soluções neste segmento e os Mate X, Mate Xs e Mate X2, são resultado disso.

Huawei P50 Pocket revelado com todos pormenores

Ainda assim, estes modelos são todos em formato de livro. Agora a proposta é mais delicada e parece querer associar-se a um segmento de luxo e ao universo da moda.

Estamos perante um modelo com formato de concha, com acabamentos curvos, onde o grande destaque vai para a capa dourada, de onde saem dois círculos, um com um módulo de câmaras e outro com um pequeno ecrã.

O ecrã circular será apenas para usar como auxiliar para a câmara fotográfica e eventualmente para apresentar algumas informações rápidas e até notificações.

Existem outros pormenores como é o caso do sensor de impressões digitais, que ficará colocado na lateral. Além da versão com detalhes ondulados e dourados, há também a indicação de que haverá um modelo prateado com padrão em xadrez diamante.

O Huawei P50 Pocket será lançado a 23 de dezembro e surgiu agora na revista de moda chinesa Harper's Bazaar, nas mãos da atriz e cantora Guan Xiaotong.