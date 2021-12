Jovem levanta pálpebras à namorada para abrir app do banco

A segurança dos sistemas é hoje uma prioridade para as empresas e para os utilizadores. No entanto, apesar de tanta inovação, há situações em que a tecnologia pode ser "enganada".

Recentemente foi conhecida uma história, em que um jovem levantou as pálpebras à namorada para abrir app do banco (através de autenticação biométrica), com o objetivo de lhe roubar dinheiro.

Autenticação de apps do banco em discussão na internet

Tudo aconteceu na China onde um jovem de 28 anos tinha como objetivo roubar dinheiro à namorada. De acordo com as informações, o jovem levantou as pálpebras à namorada para que fosse realizada a autenticação, através do software de reconhecimento facial, na app do banco.

Tudo aconteceu enquanto a namorada dormia, segundo relata o jornal. O jovem conseguiu mesmo roubar dinheiro à namorada, e esta apenas deu conta no dia seguinte, tendo alertado de imediato as autoridades.

De acordo com o que foi revelado, o jovem roubou um total de 154 mil ienes (quase 21.500 euros) para despesas correntes e cobrir dividas que tinha no jogo.

Este caso tornou-se viral na Internet, e levantou o tema da autenticação nas apps dos bancos. Apesar dos bancos apostarem hoje em tecnologia forte para a autenticação, "facilmente" é possível manipular esses mecanismos como revela este caso.