O Google Maps tem-se mostrado como uma ferramenta única para quem quer viajar pelo planeta sem sair de casa. Este não se limita a ser um serviço de mapas e vai muito mais longe ao mostrar imagens de cada local que vistamos.

A Google está constantemente a renovar e a apresentar novas funcionalidades nos Maps e agora terá uma nova a caminho. Ainda está apenas em testes em alguns utilizadores, mas é certo que irá revolucionar este serviço no desktop.

Uma novidade para o Google Maps

Têm sido muitas as novidades que foram apresentada recentemente para o Google Maps. Estas querem melhorar a utilização deste serviço, ao mesmo tempo que o tornam mais simples e mais prático de usar no dia a dia, tanto nos smartphones como no desktop.

Uma dessas potenciais novidades estará agora a ser testada. Quer dar ao Google Maps uma capacidade que agora não tem, para que os utilizadores possam manter as suas pesquisas e as suas visitas, de forma fácil.

Poderá bem revolucionar o que oferece no desktop

Do que foi visto, o Google Maps passará a ter uma área onde os utilizadores podem guardar os locais que pretenderem. Estes vão ficar alojados na zona inferior, numa doca, como um ícone do local pretendido e que podem depois ver visitado.

Para adicionar estes locais a esta nova doca deste serviço de mapas, a Google criou um novo botão para tal. Com o nome "Dock to bottom", este vai tratar de colocar este local escolhido na nova doca que estará disponível. Remover será também um processo simples.

Em breve vamos guardar os locais visitados

Estamos ainda longe de ver esta novidade acessível a todos no Google Maps. A gigante das pesquisas está a testar ainda de forma muito gradual esta novidade, para avaliar a sua usabilidade e o interesse que possa ter junto dos utilizadores.

Espera-se que a Google tenha sucesso nestes testes e que traga esta novidade para os utilizadores. Será certamente uma melhoria substancial para este serviço de mapas e facilitará a utilização do Google Maps, marcando os locais e os pontos que querem voltar a visitar mais tarde.