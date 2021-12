Novo tablet Samsung Galaxy Tab A8 (2021) chega às lojas ainda em dezembro

O mercado dos tablets esteve adormecido, ainda que a Samsung nunca tenha deixado de lançar as suas propostas ao mercado. No entanto, a pandemia fez aumentar a concorrência e as ofertas. Ainda antes do ano acabar, eis que a fabricante anuncia o lançamento de um novo modelo que chegará às lojas ainda em dezembro.

Conheça o Samsung Galaxy Tab A8 (2021).

O novo tablet Samsung Galaxy Tab A8 (2021)

O novo Samsung Galaxy Tab A8 (2021) acabou de ser apresentado e será colocado à venda ainda este mês no mercado Europeu. Apesar de estarmos à espera de um produto relativamente acessível, ainda não existem preços oficiais, mas poderá rondar os 230 €.

O tablet apresenta-se com um ecrã de 10,5", com resolução 1920 x 1200 píxeis (WUXGA), e tem uma dimensão total de 246.8 x 161.9 x 6.9mm, com 508g de peso.

A câmara principal do Samsung Galaxy Tab A8 (2021) é de 8 MP e a frontal de 5 MP. Vem com um processador Unisoc Tiger T618 octa-core, com 3 ou 4 GB de RAM e com 32, 64 ou 128 GB de armazenamento interno. Com cartão microSD, este armazenamento poderá ser expandido até 1TB.

A bateria tem capacidade de 7040 mAh com carregamento a 15W. Vem com Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) e há também uma versão LTE. Adicionalmente, oferece sistema de navegação GPS + GLONASS, Beidou, Galileo, Porta USB Tipo-C e USB 2.0, além de jack de 3,5mm.

Para reprodução de som, o Samsung Galaxy Tab A8 (2021) conta com quatro altifalantes em stereo Dolby Atmos, e para segurança com Samsung Knox e Face Recognition.

As especificações