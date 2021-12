Os tablets conseguiram conquistar o seu espaço e são hoje uma ferramenta essencial para muitos utilizadores. Substituem o PC em muitas situações, dando uma liberdade ainda maior para realizar todas as tarefas.

Faltava, no entanto, dar um passo importante, que era unir estas duas plataformas. A Huawei parece ter dado o passo certo nesse sentido e tem no MatePad 11 a resposta. Este é um tablet excelente para o trabalho, com uma vertente multi-tarefa e multi-ecrã.

A aposta da Huawei nos tablets sempre foi evidente, com propostas para toda as áreas, desde os profissionais mais exigentes, até à vertente de ensino ou mero lazer. Esta riqueza de oferta tem levado a marca a ser reconhecida pelo público.

É neste contexto que a Huawei traz para o mercado o MatePad 11, um tablet dedicado aos mais exigentes e com uma vertente de multi-tarefa e multi-ecrã elevada. Com argumentos de hardware muitos interessantes , tem uma integração única com o PC e com a novidade que é o HarmonyOS.

HarmonyOS: o sistema perfeito para os tablets

A Huawei tinha prometido que os seus equipamentos iam começar a surgir de forma natural com o HarmonyOS. Este sistema transversal ao hardware da marca vem mostrar como é possível reinventar as propostas atuais e criar algo novo, mas que, ao mesmo tempo, não crie estranheza ao utilizador.

Há que destacar algumas funcionalidades desta versão para tablets. Assim, temos a nova Bottom Dock, que permite destacar até oito aplicações no lado esquerdo, normalmente as mais utilizadas. Do lado direito têm até 3 das usadas recentemente.

O novo Huawei MatePad 11 adiciona ainda a funcionalidade Service Widget para aumentar a eficiência, exibindo informação mais relevante no ecrã principal, sem abrir a aplicação. A somar a estas características, e através do Painel de Controlo do HarmonyOS, é possível visualizar facilmente a ligação deste tablet a diferentes dispositivos que se encontrem por perto, como um Super Dispositivo.

Bastará arrastar o ícone do equipamento que se pretende ligar para o ícone do tablet e assim conectar dois dispositivos. A fusão destes indica um emparelhamento bem-sucedido, ajudando os utilizadores a visualizar mais facilmente a ligação entre os diferentes dispositivos.

O HarmonyOS permite neste tablet muito mais, como o utilizador rapidamente perceberá . Com a nova funcionalidade Multiplicador de aplicações os utilizadores podem abrir duas secções da mesma aplicação numa única janela dividida, podendo estas ser exibidas no mesmo ecrã.

Isto não só aproveita o espaço do ecrã do tablet, como também revoluciona a experiência neste dispositivo, com um ecrã horizontal. A oferta da Huawei na AppGallery tem garantido que cada vez mais apps suportem este modo.

O companheiro ideal para o seu portátil

Se por um lado os tablets permitem substituir o PC, por outro, poderiam integrar-se de forma mais profunda, sendo uma verdadeira extensão dos computadores. Esse conceito vem no Huawei MatePad 11 de forma nativa e pode ser explorado facilmente e de várias formas. A área de trabalho cresce de imediato, ao gosto do utilizador, sempre com a ajuda do novo M-Pencil.

Com este tablet temos a possibilidade de colaboração multi-ecrã com um Huawei MateBook e que pode ser feita de três modos distintos: espelhar, estender e colaborar. Assim, e sem qualquer cabo ou ligação, os utilizadores fazem crescer o seu ecrã como pretenderem .

No primeiro modo, o Espelho, o ecrã do portátil é projetado no tablet, com ambos os dispositivos estão a mostrar o mesmo conteúdo. O controlo do PC passa também para o tablet e tudo o que o utilizador escrever com o M-Pencil no MatePad 11 será apresentado no computador.

O segundo modo, o Estender, permite ao MatePad 11 ser um segundo monitor para o portátil. Desta forma dão acesso a mais conteúdo num novo espaço, este monitor adicional, o que resulta numa integração perfeita. Desta forma, e sem qualquer ligação física, aumenta-se de imediato a produtividade.

Por fim, e no modo Colaborar, as barreiras entre os 2 sistemas operativos desaparecem. Este pode ser interessante para quem está a trabalhar no MatePad 11 e quer enviar ficheiros, texto ou imagens para o Windows. Claro que funciona também no sentido contrário, para enviar informação para o MatePad 11.

Hardware que promete e nunca compromete

A Huawei conseguiu equilibrar o hardware do MatePad 11 e assim traz neste modelo um processador Qualcomm Snapdragon 865, assistido por 6 GB de memória RAM e 64, 128 ou 256 GB de armazenamento. O ecrã é de 10,95 polegadas, do tipo TFT LCD.

No campo da bateria, esta terá uma duração alargada, tudo graças aos seus 7.250 mAh. O carregamento não demorará muito, pois está presente o suporte para carregamento rápido a 10V/2,25A. As câmaras são de 13MP na traseira e 8MP na frente.

De destacar ainda que este é o primeiro tablet da marca a apresentar um ecrã com taxa de atualização de 120 Hz , possibilitando uma visualização com maior qualidade. Garante ainda um controlo tátil mais reativo e uma resposta mais rápida ao toque durante a escrita.

Huawei MatePad 11 - Especificações Dimensões Altura: 253,8 mm

Largura: 165,3 mm

Profundidade: 7,25 mm

Peso: Aprox. 485 g (incluindo a bateria) Ecrã Tamanho: 10,95 polegadas

Rácio Ecrã/Corpo: 86%

Cor: 16,7 milhões de cores, vasta gama de cores DCI-P3

Tipo: TFT LCD (IPS)

Resolução: WQXGA 2.560 x 1.600 píxeis, 275 PPP Processador Qualcomm Snapdragon 865

CPU: 1 x Cortex-A77 a 2,84 GHz de base + 3 x Cortex-A77 a 2,4 GHz de base + 4 x Cortex-A55 a 1,8 GHz de base

GPU: Adreno 650 587 MHz Sistema Operativo HarmonyOS 2 Memória ROM: 64/128/256 GB

Expansão de armazenamento: 1 TB Câmara Câmara traseira: 13 MP; Abertura de f/1,8; Focagem Automática; Flash traseiro LED Resolução das fotografias: Até 4.160 x 3.120 píxeis Resolução da câmara: Até 3.840 x 2.160 píxeis Funcionalidades de captura: Time-Lapse / Panorama / Marca de Água / Correção de Documento / Controlo de Áudio / Temporizador / Disparo Contínuo

Câmara frontal: 8 MP; Abertura de f/2,0; Distância Focal Fixa Resolução das fotografias: Até 3.264 x 2.448 píxeis Resolução da câmara: Até 1.920 x 1.080 píxeis Funcionalidades de captura: Modo Beleza / Time-Lapse / Marca de Água / Selfie Invertida / Controlo de Áudio

Bateria 7.250 mAh Carregamento Carregador padrão: O carregador padrão é compatível, no máximo, com 10V/2,25A.

Carregamento rápido: O tablet é compatível com carregamento rápido a 10V/2,25A e com carregamento normal a 9V/2A ou 5V/2A Conectividade WLAN: WiFi 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2*2 MIMO, 2,4 GHz e 5 GHz

Bluetooth:Bluetooth 5.1, compatível com áudio BLE, SBC, AAC e LDAC HD.

Transferência de Ficheiros por Bluetooth: Compatível

Sincronização com Dados do PC: Compatível (pré-instalado com o HiSuite)

OTG: Compatível (tensão de saída máxima de 1A/5V durante o carregamento inverso)

USB: Tipo C, USB 3.0

Projeção de Ecrã Sem Fios: Compatível Localização GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS Sensores Sensor de luz ambiente

Bússola

Sensor de gravidade

Giroscópio

Sensor de paredes Microfones 4 microfones Colunas 4 altifalantes Áudio Efeitos sonoros HUAWEI Histen 7.0

Formato de ficheiros de áudio: *.mp3, *.mp4, *.3gp,*.ogg, *.amr, *.aac, *.flac, *.wav, *.midi Vídeo Formato de Ficheiros de Vídeo: *.mp4, *.3gp

Sendo um equipamento que vai ser usado com uma vertente multimédia grande, conta com um sistema de som de quatro canais e quatro microfones. Assim, o MatePad 11 oferece uma experiência multimédia de qualidade cinematográfica. Estas funcionalidades garantem também um aumento de produtividade e liberdade para dar largas à criatividade.

Conclusões sobre o Huawei MatePad 11

Este novo tablet da Huawei tem tudo para ser um sucesso nas frentes onde quer atuar. É sem qualquer dúvida uma proposta excelente para a diversão e os tempos de lazer, mas ao mesmo tempo uma proposta interessante para quem usar este tablet para o trabalho.

O HarmonyOS dá uma nova vida a um panorama que claramente não está preparado para lidar com estes ecrãs de dimensões maiores, como se pode ver hoje em dia nas propostas de tablets com Android. A versão do SO da Huawei que equipa o MatePad 11 ajusta-se perfeitamente e dá uma usabilidade acima da média.

Todos os interessados no Huawei MatePad 11 já o podem encontrar na loja online da marca e nos restantes locais habituais. Por €549.99, conseguem comprar este tablet e ainda recebem uma oferta interessante. De 10 de Dezembro de 2021 a 2 de janeiro de 2022, que oferece de três meses de subscrição premium HD Multiscreen do canal de televisão Sport TV.

Galeria de imagens