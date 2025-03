E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, falámos do smartphone flip Infinity Zero, do novo dobrável Huawei Mate XT, da nova série Phone (3a) da Nothing, e de outras novidades da MWC 2025. Também analisámos os Huawei FreeClip e Huawei FreeArc.

O mercado dos smartphones está a mudar e a apresentar novas formas e novos conceitos para se reinventar. São novas ideias que mudam como usamos os equipamentos, tornando-os maiores e mais adaptados. Aqui entram os dobráveis triplos e o novo conceito Mini Tri-fold da Série Zero da Infinix eleva-o ainda mais. Este é um flip com muito para descobrir.

Uma nave espacial de construção privada aterrou com sucesso na Lua. A sonda robótica, denominada Blue Ghost, esteve em órbita à volta da Lua durante cerca de duas semanas, preparando-se para a sua ousada descida. A empresa Firefly Aerospace, sediada no Texas, desenvolveu a nave espacial.

Na MWC deste ano, em Barcelona, a Lenovo voltou a mostrar que explora novos conceitos e trabalha em inovações pertinentes. Depois de um portátil com ecrã enrolável, a marca desenvolveu um conceito de PC com ecrã dobrável.

A TCL, pioneira em ecrãs em smartphones, tablets e dispositivos conectados, revelou uma gama abrangente de produtos no MWC 2025. Conheça melhor a série TCL 60, o novo tablet TCL NXTPAPER 11 Plus, entre outras novidades.

A Qualcomm deu um passo importante no setor das telecomunicações com o lançamento da Dragonwing, uma nova divisão focada no mercado profissional e industrial. No MWC 2025, a empresa revelou a plataforma Dragonwing FWA Gen 4 Elite, a primeira solução FWA 5G avançada do mundo, trazendo inovação com IA e velocidades ultrarrápidas.

A Huawei é uma das marcas que mais elevou o mercado dos smartphones nos últimos anos. A prova da sua capacidade única volta a surgir agora, com o Huawei Mate XT, um dobrável triplo que eleva tudo a um novo patamar. Fomos conhecer esta obra-prima da tecnologia e trazemos agora tudo.

A Nothing apresentou hoje a série Phone (3a), que elevam a fasquia da sua linha de gama média. Com funcionalidades ainda mais avançadas, com a série Phone (3a) a Nothing vem proporcionar uma experiência melhorada em todos os aspetos. Conheça as novidades.

A Huawei tem dado particular atenção ao que os utilizadores dos seus produtos de som querem. A qualidade das suas propostas é única e as novas ofertas têm reforçado esta sua posição. Agora, chegam ao mercado com os HUAWEI FreeArc, uma proposta diferente, dedicada aos amantes de áudio mais ativos e a todos os desportistas. Vamos conhecer os HUAWEI FreeArc.

O recém-lançado iPhone 16e da Apple destina-se a ser uma opção mais económica e diz-se que é o sucessor do iPhone SE 3. Embora o smartphone tenha algumas melhorias notáveis, incluindo uma melhor duração da bateria, o mais recente chip A18 e o botão de ação, o preço elevado levanta a questão: será que vale a pena?

Sensivelmente 6 anos após Kingdom Come: Deliverance, o Reino da Boémia continua mergulhado em convulsões socias e à beira de uma guerra. Kingdom Come: Deliverance 2 é a sequela deste fantástico RPG histórico e já foi lançado, tendo o Pplware já experimentado.

Ir além do óbvio e desenvolver produtos que desafiem as conceções a que os consumidores estão habituados não é para qualquer marca, por ser uma jogada arriscada. Contudo, a Huawei procurou fazê-lo, combinando a qualidade tecnológica que lhe conhecemos com um design inovador. Depois de muita música, podcasts, e vídeos curtos e longos, falamos-lhe da nossa experiência com os Huawei FreeClip - na versão Rose Gold.

A Apple tem estado ocupada esta semana. Depois do iPad Air, agora a empresa de Cupertino lançou o MacBook Air M4 e a atualização do Mac Studio. Mas será que vale a pena? Aqui está o que há de novo em ambos os dispositivos.