Qualcomm revela a Dragonwing: a primeira solução FWA 5G avançada do mundo

A Qualcomm deu um passo importante no setor das telecomunicações com o lançamento da Dragonwing, uma nova divisão focada no mercado profissional e industrial. No MWC 2025, a empresa revelou a plataforma Dragonwing FWA Gen 4 Elite, a primeira solução FWA 5G avançada do mundo, trazendo inovação com IA e velocidades ultrarrápidas.

Esta nova plataforma posiciona-se como a primeira solução Fixed Wireless Access (FWA) 5G avançada a nível mundial. Conta com tráfego otimizado por inteligência artificial (IA), integração de IA com 40 TOPS Edge e atinge velocidades de download superiores a 12,5 Gbps.

Embora seja uma tecnologia altamente orientada para o mercado empresarial, representa um avanço significativo tanto para a Qualcomm como para o setor das telecomunicações.

Dragonwing FWA Gen 4 Elite: um ecossistema tecnológico completo

A plataforma Elite Gen 4 da Qualcomm baseia-se nos recentemente anunciados modems X85 5G, permitindo assim o primeiro FWA 5G avançado do mundo, proporcionando uma ligação de banda larga sem fios de alta velocidade.

Este sistema conta com um poderoso processador de quatro núcleos com aceleração por hardware, modem 5G RF integrado, GNSS e suporte para Wi-Fi 7 de três bandas, além de um extenso middleware para operadoras.

A tecnologia foi concebida especificamente para operadoras de telecomunicações que pretendam implementar soluções FWA 5G avançadas. Por isso, o MWC revelou-se o palco ideal para a Qualcomm exibir esta nova plataforma.

Um futuro wireless mais rápido e eficiente

De acordo com Gautam Sheoran, vice-presidente e diretor-geral de comunicações e banda larga wireless da Qualcomm, "ao integrar capacidades de conectividade e IA sem precedentes, com o Qualcomm X85 no seu núcleo, esta plataforma proporciona velocidades ultrarrápidas, fiabilidade e flexibilidade, a um custo total inferior ao da banda larga por cabo. No final, este avanço facilitará um futuro de ligações inteligentes e ininterruptas".

A plataforma Dragonwing FWA Gen 4 Elite já está disponível para implementação e qualquer operadora interessada pode começar a adotá-la de imediato.

