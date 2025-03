Atualização do Android Auto pode trazer viagens de carro mais confortáveis

Com constantes mudanças, o Android Auto tem evoluído para se tornar uma peça central para os condutores e para as suas viagens. A Google quer alargar a sua presença e o seu controlo a outras áreas e já começou isso. Agora, a gigante das pesquisas parece querer apostar em viagens de carro mais confortáveis.

A Google terá incluído uma nova adição numa versão do Android Auto em desenvolvimento que pode afetar positivamente a experiência do condutor. Uma pequena atualização iterativa do Android Auto 13.9 beta foi detetada com um novo código a sugerir um conjunto de novos controlos.

A Google adicionou código em preparação para introduzir controlos de ar nos veículos. Parece um pouco estranho, considerando que não especifica a temperatura. O que foi encontrado apenas indica a pressão a que o ar sairia do ar do carro. Segundo a APK, o Android Auto tem atualmente as seguintes strings: “control_temperature_hi”, “control_temperature_lo” e uma configuração “off”.

Parece estranho que a Google opte por títulos “alto” e “baixo” em vez de “quente” e “frio” para o aquecimento e ar condicionado do carro. Infelizmente, as verdadeiras funções destes cenários recém-descobertos são ainda desconhecidas, uma vez que não foi possível revelar nada de concreto.

No mínimo, estas strings podem ser os primeiros passos para uma experiência de controlo de temperatura real, com muito mais para oferecer. Como dito anteriormente, este foi encontrado na versão 13.9.151004 do Android Auto. A Google estava basicamente a corrigir bugs e a alterar o idioma de alguns dos seus recursos.

Isto também nos faz pensar se a Google, de alguma forma, fará com que os seus controlos de temperatura combinem com a suposta integração Gemini do Android Auto. No início desta semana, surgiu um vídeo de demonstração que mostra como esta proposta e o Gemini poderiam trabalhar em conjunto para auxiliar os condutores.

Noutra atualização, a atualização 13.5 do Android Auto de janeiro mostrou pistas sobre a eventual adição de mais veículos pela Google. Aparentemente, a empresa prepara-se para receber motas no seu ecossistema de sistemas operativos automóveis.