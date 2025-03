Android Auto atualizado com a IA da Google na navegação e assistente pessoal

A IA começa a estar presente em cada um dos serviços a que se pode aceder, sendo que um deles estará nos telemóveis, e o Android apostará logicamente no Gemini. A provar que este é o caminho, volta a surgir uma integração com o Android Auto, estando agora ainda mais acessível.

Nos últimos anos, o assistente que mais acompanha os dispositivos Android é o Google Assistant. Este, basicamente, serve apenas para realizar algumas tarefas muito simples e específicas, mas com o Gemini tudo vai mudar. A IA conseguirá elevar ainda mais esta proposta e dar mais aos utilizadores.

O Gemini já está a ser lançado nos telemóveis Android, com a futura integração na Google TV, e agora parece que o Android Auto está a abrir caminho também para a sua chegada. Já foi possível testar uma versão de pré-visualização do Gemini no Android Auto e, embora não seja surpreendente, é melhor do que o Google Assistant.

É revelado que ao pedir à Gemini para planear uma viagem com um orçamento, a resposta foi bastante genérica e pouco personalizada. Não teve em conta a localização do veículo nem sugeriu opções com base na distância. Também não foi surpresa quando pediram para listar os locais mais próximos para comer, pois, embora os listasse, não colocava as recomendações num mapa, o que tornava a tarefa impraticável.

O que o Gemini fez bem no Android Auto foi executar tarefas de rotina, como reproduzir música no Spotify, algo que o Google Assistant já faz. O que surpreendeu foi a capacidade de conversação do Gemini quando questionado sobre questões como monumentos históricos ou o clima. Ofereceu respostas mais extensas, diferentemente das respostas breves do Google Assistente.

Embora esta primeira versão do Gemini não seja propriamente incrível no Android Auto, parece ser superior ao Google Assistant. Esta é, pelo menos, uma melhoria considerável. Ainda não se sabe quando é que o Gemini estará disponível para todos no ecossistema Android Auto, mas será provavelmente lançado de forma faseada ao longo do ano.

Fica agora mais claro o que já se tinha visto no passado. A IA da Google vai tomar conta do Android Auto e assim dar ainda mais aos utilizadores, que ganham uma assistente mais capaz e com novas capacidades, já com provas dadas em outros campos.