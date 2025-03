Fim do Spotify Premium pirata? Bloqueadas subitamente todas as contas ilegais

O Spotify começou novamente a bloquear as contas de milhões de utilizadores Android que usam uma APK ilegal para piratear a subscrição Premium. Esta aplicação pode ser utilizada normalmente se a descarregar na Google Play Store, embora sem os recursos avançados. Fica claro que novamente pode estar a chegar o fim do Spotify Premium pirata.

O Spotify está determinado a reprimir a pirataria na sua plataforma com medidas mais drásticas do que outros serviços. A aplicação de streaming de música começou a bloquear as contas de milhões de utilizadores que utilizam a subscrição Premium pirata no Android. Os utilizadores descarregam frequentemente uma aplicação não oficial que subverte o modelo de recursos Premium do Spotify.

A plataforma declarou guerra às APK e começou a apagar contas de quem usa este sistema para não pagar o serviço. Podem aceder à aplicação pirata, mas não poderão usar funções básicas. O Spotify pirateado deixará de funcionar e se não poderá reproduzir as playlists, procurar artistas, a seleção de músicas será novamente aleatória e opções como “Adicionar à fila” para músicas não funcionarão.

O Spotify começou a mostrar diferentes alertas aos utilizadores com um APK que pirateia a subscrição Premium. Os exemplos são “Parabéns, descobriu uma funcionalidade Premium” ao tentar adicionar uma música à sua fila ou “Esta playlist parece estar vazia” ao entrar numa playlist criada pelo utilizador.

Os utilizadores têm criticado duramente esta decisão do Spotify nos últimos dias. A aplicação fica praticamente inutilizável, mas a plataforma oferece uma solução. As pessoas afetadas devem desinstalar o APK do Android, instalar a aplicação oficial e iniciar sessão com a sua conta normalmente.

Alguns utilizadores tentaram instalar outros APKs com o Spotify Premium pirateado para evitar pagar a taxa, mas encontraram um problema semelhante. A plataforma bloqueou as contas dos utilizadores em todas as aplicações piratas.

Nem tudo é tão mau como parece. O Spotify não fechou permanentemente as contas de milhões de utilizadores nem apagou as suas playlists. Podem continuar a utilizar a aplicação legal e a versão para desktop normalmente. A única alteração é que se quiser usufruir das funcionalidades Premium, têm de pagar por uma das subscrições.