Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Linkin Park - From The Inside

Linkin Park é uma banda de rock dos Estados Unidos formada em Agoura Hills, Califórnia. A formação atual do grupo inclui o vocalista e multi-instrumentista Mike Shinoda, o guitarrista Brad Delson, o baixista Dave Farrell, o DJ Joe Hahn, a vocalista Emily Armstrong e o baterista Colin Brittain. A formação da banda nos seus primeiros sete álbuns de estúdio incluía o vocalista Chester Bennington e o baterista Rob Bourdon; após a morte de Bennington, em julho de 2017, o grupo passou por um hiato de sete anos, período durante o qual Bourdon optou por abandonar a banda. Em setembro de 2024, os Linkin Park regressaram às atividades com as adições de Armstrong e Brittain. Entre os ex-membros estão também o vocalista Mark Wakefield e o baixista Kyle Christner.

Formados em 1996, os Linkin Park alcançaram fama internacional com o seu álbum de estreia, Hybrid Theory (2000), que foi certificado como diamante pela RIAA em 2005 e multi-platina em vários outros países, tornando-se um dos álbuns mais vendidos de sempre. O seu segundo álbum, Meteora (2003), continuou o sucesso da banda, liderando a tabela de álbuns da Billboard 200 em 2003, e foi seguido por um extenso trabalho de caridades e de digressões em todo o mundo. Tendo adaptado o nu metal e o rap metal para um estilo de rádio ainda que densamente dividido nos seus dois primeiros álbuns, a banda explorou outros géneros no seu terceiro álbum, Minutes to Midnight (2007). O álbum liderou as tabelas da Billboard e teve a terceira melhor semana de estreia de qualquer álbum nesse ano.

A banda continuou a explorar uma variação mais ampla de tipos musicais no seu quarto álbum, A Thousand Suns (2010), dividindo a sua música com sons mais eletrónicos. O quinto álbum da banda, Living Things (2012), combinava elementos musicais de todos os seus álbuns anteriores. O seu sexto álbum, The Hunting Party (2014), regressou a uma sonoridade rock mais pesada e o seu sétimo álbum, One More Light (2017), foi um disco mais eletrónico e orientado para a música pop. O oitavo álbum de estúdio da banda, From Zero (2024), marcou um regresso às sonoridades originais do grupo, ao mesmo tempo que incorporou elementos musicais presentes em todas as suas obras anteriores.

Os Linkin Park estão entre as bandas mais bem-sucedidas do século XXI e de sempre, tendo vendido mais de 100 milhões de álbuns em todo o mundo. Ganharam dois Grammy Awards, sete American Music Awards, quatro Billboard Music Awards, quatro MTV Video Music Awards, dez MTV Europe Music Awards e três World Music Awards. Em 2003, a MTV2 nomeou os Linkin Park como a sexta maior banda da era dos videoclipes e a terceira melhor do novo milénio. Em 2012, a banda foi votada como o maior artista dos anos 2000 numa sondagem realizada pela VH1. Em 2014, a banda foi declarada como "a maior banda de rock do mundo" pela Kerrang!.

In Wikipedia

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Top 50 — Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?