Meta traz segurança no WhatsApp, Facebook e Messenger! IA e biometria contra burlas

Meta traz segurança no WhatsApp, Facebook e Messenger e usa a IA e biometria contra burlas. A gigante afirma que as novas funcionalidades foram concebidas para alertar os utilizadores antes de interagirem com algo suspeito. Isto sabendo que os burlões tentam evitar a deteção e podem não usar as contas de forma maliciosa imediatamente.

Segurança no WhatsApp e Facebook e Messenger

A empresa está a testar novos alertas no Facebook para avisar os utilizadores sobre pedidos de amizade suspeitos. Quando enviar ou receber um pedido de uma conta que apresente sinais de atividade suspeita, como poucos amigos em comum ou localização num país diferente do seu, verá um alerta a solicitar que reveja o pedido para decidir se deve bloqueá-lo ou aceitá-lo.

No WhatsApp, a Meta está a lançar alertas sobre a ligação de dispositivos para impedir que os burlões tentem enganar os utilizadores para que liguem as suas contas aos seus dispositivos. A Meta revela que, por exemplo, podem fazer-se passar por um concurso de talentos, pedindo-lhe que vote acedendo a um site e inserindo o seu número de telefone, seguido de um código de ligação de dispositivo no seu WhatsApp.

Adianta também que podem tentar enganar o utilizador para que digitalize um código QR sob falsos pretextos, o que ligaria o dispositivo do burlão à sua conta. Para se antecipar a estas táticas, o WhatsApp irá agora alertar quando os sinais comportamentais sugerirem que um pedido de ligação pode ser suspeito.

Meta usa IA e biometria contra burlas

Estes alertas mostrarão aos utilizadores de onde vem a solicitação e avisá-los-ão de que pode ser um golpe. Quanto ao Messenger, a Meta está a implementar a sua deteção avançada de fraudes em mais países este mês. A empresa não especificou quais os países, mas o TechCrunch entrou em contacto para obter mais informações.

Com deteção avançada de fraudes, quando uma conversa com um novo contacto apresenta padrões comummente associados a fraudes, como ofertas de emprego suspeitas, o Meta alerta os utilizadores e pergunta se desejam partilhar mensagens recentes para uma análise de inteligência artificial. Se a ferramenta detetar uma fraude, o Meta incentivará o utilizador a bloquear ou denunciar a conta suspeita.

A empresa também fornecerá mais informações sobre fraudes comuns. No seu comunicado, a Meta informou que removeu mais de 159 milhões de anúncios fraudulentos no ano passado, sendo que 92% deles foram retirados do ar ainda antes de serem denunciados. A empresa removeu ainda 10,9 milhões de contas no Facebook e Instagram associadas a centros de aplicação de burlas criminosas.