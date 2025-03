Nova atualização do Shazam traz melhor sincronização com o Spotify e Apple Music

O Shazam anunciou recentemente ter atingido a marca de 100 mil milhões de músicas identificadas desde o seu lançamento em 2002. No entanto, o número atual de utilizadores ativos mensais não foi divulgado. mas deverá ser significativo. Tangto é que a Apple continua a trazer este software para o primeiro plano. Agora com melhor sincronização com o Spotify e com o Apple Music.

A Apple lançou uma nova atualização para o Shazam, o serviço de identificação de música que comprou em 2018.

A versão mais recente adiciona músicas marcadas de fora do aplicativo à lista de reprodução do Shazam no Apple Music e Spotify.

Eis o que há de novo na versão 18.9:

Tornámos a sincronização de músicas com o Apple Music e o Spotify melhor do que nunca! Agora, o Shazam inclui as músicas encontradas através do Reconhecimento de Música na Central de controlo, na Siri e nos Atalhos na sua lista de reprodução “As minhas faixas do Shazam” no Apple Music ou no Spotify.

Basta ativar e desativar a opção “Sincronizar as tuas músicas” nas definições do Shazam para voltar a sincronizar todas as músicas anteriormente descobertas a partir da aplicação Shazam. Poderá ser necessário reabrir o Spotify para ver a lista de reprodução actualizada.

Não se esqueça de manter o seu Histórico do Shazam seguro e sincronizado entre os seus dispositivos. Para o fazer, active a sincronização do iCloud nas Definições do Shazam.