Nothing Phone (3a) muda as atualizações! 6 anos de segurança, mas apenas 3 de Android

As marcas associadas as Android têm estado a mudar ativamente as suas políticas no que toca às atualizações. Cada vez mais marcas apostam em alargar os períodos e assim dar mais e mais versões do Android. Com os Nothing Phone (3a), a marca de Carl Pei resolveu mudar, mas aparentemente não para melhor. São 6 anos de segurança, mas somente 3 de Android.

A Google, a Honor e outras marcas de maior dimensão lideram o movimento de alargamento dos períodos de atualização do Android. A criadora do Pixel atualmente já garante 7 anos de atualizações, mas poderá em breve aumentar este período, que todos querem que seja o maior possível.

As restantes marcas têm procurado seguir este caminho e oferecer aos utilizadores o maior tempo possível deste cenário. Além de manter os utilizadores e os seus dispositivos seguros, oferecem ainda uma proteção alargada, com muitas novidades a serem implementadas nas últimas versões.

Agora, e com a chegada da série Nothing Phone (3a) ao mercado, a empresa de Carl Pei tentou seguir este caminho, mas provavelmente não da forma esperada. A oferta que chega com estes dois novos modelos é de 6 anos de segurança, mas apenas 3 de Android.

6 anos de segurança, mas apenas 3 de Android

Ainda menos convencional parece ser como estas atualizações vão ser distribuídas no tempo. A marca revelou que estas 3 atualizações do Android vão ser lançadas numa janela de tempo que comporta estes 6 anos de atualizações de segurança.

Pouco lógico parece ser também a decisão de se focar apenas nos novos Nothing Phone (3a). Outras marcas resolveram alargar as janelas de atualização dos seus smartphones mais antigos e garantir que estes recebem mais alguma atenção da marca, ou seja, adaptaram-se ao que o mercado procura e quer.

Os novos Nothing Phone (3a) estão já acessíveis, com especificações e preços muito interessantes. A marca anunciou que o Phone (3a) está disponível em Preto, Branco e Azul, com preços que vão de €349 (8+128GB) a €399 (12+256GB). Já o Phone (3a) Pro existe em Cinza e Preto, com um preço de €479 (12+256GB).