Substância psicadélica “recompõe” o cérebro de ratos após ligeiro traumatismo craniano

Os cientistas estão a investigar se o ingrediente psicadélico dos cogumelos mágicos pode “recompor” o cérebro após ferimentos na cabeça.

Psilocibina "liga" as pontas perdidas

A investigação preliminar efetuada em ratos fêmeas, que ainda não foi revista por pares, deixou os investigadores da Northeastern University “absolutamente espantados” com as suas possibilidades.

Numa pré-impressão do artigo, os autores explicam como a psilocibina foi capaz de restaurar a função cerebral em roedores adultos após uma série de lesões ligeiras e repetitivas na cabeça, concebidas para imitar o tipo de danos que normalmente afetam atletas, militares, idosos e vítimas de violência doméstica.

Droga pode reduzir inflamações no cérebro

Embora os mesmos benefícios da psilocibina possam não ocorrer em cérebros humanos, os resultados entre roedores alinham-se com a crescente investigação clínica que sugere que a psilocibina pode reduzir a inflamação cerebral e alterar a forma como os nossos cérebros estão ligados.

A droga não só parece melhorar as ligações cerebrais, como pode alterar a forma como o nosso sistema nervoso central processa e partilha informação.

A investigação inicial em seres humanos sugere que os efeitos da psilocibina no cérebro podem ajudar as pessoas com depressão quando combinada com terapia, bem como as pessoas com anorexia, abuso de substâncias e vários outros distúrbios de saúde mental.

Nalguns estudos em animais, o medicamento pode mesmo “regenerar” ligações neuronais perdidas.

Os cientistas estão agora a explorar se benefícios semelhantes podem tratar uma crise de concussão na saúde do cérebro.

Para testar esta ideia, os investigadores deram o que descrevem como lesões do tipo “pancada na cabeça, saco de gelo” a 16 ratos fêmeas adultos sem anestesia durante três dias seguidos.

Meia hora depois de cada um dos ferimentos diários, metade dos ratos recebeu uma injeção de psilocibina.

O que descobrimos foi que com ferimentos na cabeça... as ligações funcionais diminuem em todo o cérebro. Damos a psilocibina e não só volta ao normal, como o cérebro fica hiperconectado.

Explicou o psicólogo Craig Ferris da Northeastern University.

Substância psicadélica cura traumatismos

No terceiro dia da experiência, os cientistas analisaram os cérebros de todos os ratos, incluindo oito indivíduos de controlo que não sofreram quaisquer pancadas na cabeça. Voltaram a analisar os cérebros 22 dias mais tarde, antes de eutanasiarem os ratos para posterior análise dos tecidos.

A equipa afirma que os resultados dessa experiência se assemelham ao que se vê nos scanners de ressonância magnética de pessoas após lesões cerebrais traumáticas repetitivas.

No entanto, em comparação com os ratos que receberam pancadas na cabeça sem psilocibina, os ratos a quem foi administrada uma pequena dose do tratamento psicadélico mostraram uma redução do inchaço no cérebro.

Continuaram a ter mais do que os ratos que não receberam quaisquer pancadas, mas os danos globais foram significativamente atenuados.

Isto era especialmente verdade em regiões cerebrais como o hipocampo, o córtex somatossensorial, o córtex pré-frontal, o tálamo, o cerebelo, o sistema olfativo e os gânglios basais.

Os autores notaram também que os ratos tratados com psilocibina apresentavam uma hiper-reatividade reduzida ao CO₂ após os ferimentos na cabeça e diferenças “dramáticas” na sua conectividade funcional.

Os ratos não tratados com ferimentos ligeiros na cabeça apresentavam poucas ligações em rede com o tálamo e o córtex sensório-motor, ao passo que as ligações nos ratos tratados eram “muito pronunciadas” e mais semelhantes às dos ratos que não tinham sofrido quaisquer pancadas na cabeça.

Por último, mas não menos importante, a equipa encontrou um aumento significativo da tau fosforilada, uma proteína ligada à demência, nos ratos que tinham recebido pancadas na cabeça sem psilocibina. A capacidade da psilocibina para reduzir a fosforilação da tau sugere potenciais aplicações terapêuticas para além da lesão cerebral traumática ligeira repetitiva, possivelmente estendendo-se a outras doenças neurodegenerativas relacionadas com a tau.

Escrevem os autores.

Este modelo translacional faz a ponte entre a bancada e o leito, replicando observações clínicas e identifica a psilocibina como um agente terapêutico promissor para lesões cerebrais leves repetitivas e suas consequências neurodegenerativas.

Concluíram os cientistas.

Conforme é referido, não é só na bancada desportiva que este novo tipo de tratamento pode mudar a vida das pessoas.

Se os sintomas de traumatismo craniano ligeiro persistirem, podem aumentar o risco de demência, doença de Parkinson e encefalopatia traumática crónica (CTE).

Descobrir como tratar lesões cerebrais antes que estas causem problemas crónicos é um desafio constante para os neurocientistas. A psilocibina pode ser o bilhete para melhores terapias preventivas.