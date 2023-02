Está a decorrer em Barcelona, o Mobile Word Congress 2023 está a ser montra de muita tecnologia que vai chegar ao mercado durante o ano, mas também de muitos produtos conceito que estão a ser desenvolvidos para tornar os dispositivos móveis ainda melhores. A Lenovo tem dois conceitos onde são abordados são ecrãs enroláveis, num PC e também num smartphone.

A Lenovo está presente no MWC 2023 com anúncios muito interessantes no campo dos computadores portáteis, com os atualizados ThinkPad Z13 e Z16 Gen 2, os mais recentes ThinkPad X13 e X13 Yoga Gen 4 que se dirigem a profissionais altamente móveis, com a série ThinkPads série T e série L também atualizada. Foram também apresentados os novos ThinkPad E14 Gen 5 e E16 Gen 1 e os IdeaPad Duet 3i e o Chromebook IdeaPad Slim 3.

O computador portátil com ecrã que se enrola

Mas, apesar de uma montra de produtos bastante interessante, o destaque vai para aqueles que ainda não estão prontos... nem tão pouco podem ser tocados. São dois produtos de conceito, que já tinha sido abordados no final do ano passado, mas que pudemos ver em montra nesta feira.

Falamos do computador portátil com ecrã rolável que se expande para de um tamanho de 12,7" com proporção de 4:3, para um tamanho de 15,3" e proporção de 8:9. Esta transição é feita com um simples toque que faz com que o ecrã deslize para cima ou para baixo... de uma forma bastante lenta.

Aliás, este é um problema que a marca assume e que está a ser trabalhado, para que um eventual produto seja lançado no mercado com tal característica. Além disso, é visível um vinco no ecrã, na zona dobra onde fica nas 12,7".

Em termos de características, o ecrã tem uma resolução de 2024 x 1604 píxeis fechado, e 2024 x 2368 píxeis desenrolado. O ecrã é fornecido pela Sharp que também esteve por trás do tablet dobrável ThinkPad X1.

Para a Lenovo, este ecrã poderá ser útil, por exemplo, para programadores que trabalhem com muitas linhas de código, ou para quem trabalha num escritório com muitas linhas de Excel. Também para aquelas pessoas que habitualmente já trabalham com ecrãs na vertical, mas precisam da mobilidade de um portátil.

Lenovo quer trazer o conceito para os smartphones

Dententora da marca Motorola, a Lenovo tem também na sua montra um smartphone com um conceito que já tem sido visto noutras marcas, com ecrã também enrolável. Já vimos este conceito coma OPPO, Samsung ou TCL.

Considerando os avanços neste campo, é provável que vejamos smartphones com este tipo de ecrã no mercado muito em breve. Neste caso, o conceito passa por ter um smartphone com ecrã relativamente pequeno, tornando o dispositivo mais compacto, que aumenta conforme a necessidade.

Sobre estes dispositivos não existe qualquer previsão relativa ao seu lançamento no mercado.