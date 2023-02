Conheça a RadioGPT! Uma estação de rádio com emissões conduzidas por IA

O impossível não parece constar no dicionário da Inteligência Artificial (IA) e temos percebido que consegue atuar em várias frentes e adaptar-se a uma larga variedade de contextos. Agora, com investigação, textos e vozes da sua autoria, a tecnologia chegou à rádio.

Só o futuro desvendará se a IA vai, ou não, substituir os trabalhadores humanos, nos muitos postos de trabalho que existem pelo mundo. No entanto, a tecnologia tem, efetivamente, assumido vários papéis e dado de si em várias áreas. A mais recente? O mundo da rádio.

A Futuri está a revolucionar a indústria do áudio com o lançamento da RadioGPT - a primeira solução mundial de conteúdo de rádio baseado em IA.

Depois de ver que o ChatGPT foi capaz de escrever ensaios completos e de dar resposta a perguntas complexas, a Futuri, uma empresa de tecnologia de Cleveland, em Ohio, Estados Unidos da América, decidiu testar o seu talento para a rádio.

Conforme adiantou, num comunicado, "a RadioGPT combina o poder da tecnologia GPT-3 com o sistema Futuri de descoberta de histórias e conteúdo social baseado em IA, TopicPulse". Além disso, a empresa planeou um sistema que utiliza "tecnologia de voz para assegurar uma experiência de rádio inigualável para qualquer mercado, em qualquer formato".

Através da tecnologia GPT-3, esta rádio analisa a atualidade no Facebook, Twitter, Instagram, e em mais de 250 mil outras fontes de informação, de modo a identificar os tópicos que são tendência num determinado local. Depois, produz um guião para ser utilizado durante a emissão, transformando-o em áudio, e pode ser treinada para assumir vozes de personalidades existentes e conhecidas.

A RadioGPT pode gerar mensagens sociais, blogs, e outros conteúdos para plataformas digitais relacionados com o conteúdo que está no ar, permitindo que as estações de rádio utilizem os áudios transmitidos em publicações, em tempo real.

Para a criação da RadioGPT, a Futuri contou com parceiros como a Alpha Media, nos Estados Unidos da América, e a Rogers Sports & Media, no Canadá.