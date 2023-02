Hyundai i10 e i10 N Line chegam com um design renovado

A Hyundai acaba de revelar o novo carro Hyundai i10, que chega com um design renovado. Os clientes têm ainda a opção de adquirir a versão N Line, inspirada no design dos modelos de alta performance da Hyundai.

O carro Hyundai i10 sofreu alterações de design tanto no interior como no exterior, em relação ao modelo atual, lançado em 2019. O modelo ostenta agora uma postura mais desportiva e transmite uma sensação de maior ousadia graças ao seu tejadilho baixo e longa distância entre eixos.

A nova geração do modelo Hyundai estará disponível em oito cores exteriores, com um tejadilho preto. A parte interior dos faróis refletores do carro, bem como a assinatura LED dianteira e traseira, foram redesenhados. As Luzes de Circulação Diurna dianteiras em LED (DRL), foram integradas na grelha frontal, que apresenta um novo design, sendo agora em formato favo de mel. Além disso, as luzes LED traseiras apresentam agora um "H" na linha horizontal da bagageira e o modelo dispõe ainda de jantes de liga leve de 15 polegadas, recentemente desenvolvidas.

O novo Hyundai i10 N Line tem caraterísticas de design inspiradas no desporto motorizado, incluindo o para-choques, encaixes e pormenores avermelhados. As costas dos bancos têm uma tripla faixa a vermelho e ainda novas jantes de liga leve de 16 polegadas.

Tecnologia inteligente do Hyundai i10

As novas características de conectividade tornam o novo i10 mais avançado tecnologicamente e a experiência de condução mais cómoda e prática. As novas tecnologias no modelo incluem um cluster LCD padrão de 4.2 polegadas, USB tipo-C à frente e atrás, eCall de segunda geração com base na rede 4G e atualizações de mapa através do sistema Over The Air (OTA). Além disso, o modelo permanece consistente com o ecrã tátil de 8 polegadas, Apple CarPlay e Android Auto wireless.

O modelo também inclui caraterísticas de segurança padrão como o Hyundai Smart Sense. O sistema de Travagem Autónoma de Emergência (FCA) para 'Cidade', 'Interurbano', e 'Pedestre' foi também expandida para incluir 'Ciclista'. Este sistema ajuda a detetar e evitar potenciais acidentes com obstáculos na dianteira.

Está também presente no novo carro i10, o Sistema de Assistência à Faixa de Rodagem (LKA), que utiliza o controlo de direção para ajudar a viatura a manter-se na faixa de rodagem, o Rear Occupant Alert (ROA) que avisa o condutor com uma mensagem no painel de instrumentos para evitar que alguém ou algo no banco traseiro fosse deixada para trás.

Mais conforto e comodidade

O novo automóvel Hyundai i10 continua a ser a escolha prática para os condutores europeus. Este movimento progressivo torna o modelo ainda mais competitivo no segmento A, estando equipado com espelhos retráteis elétricos e, tal como o seu antecessor, oferece uma bagageira com capacidade para 252 litros e 1.050 litros com os bancos rebatidos, sendo uma bagageira dividida em duas partes, com o banco traseiro rebatível assimetricamente e uma câmara traseira de auxílio ao estacionamento.

A produção do novo Hyundai i10 está prevista para começar em abril de 2023. As primeiras unidades deverão chegar às estradas europeias ainda no final do primeiro semestre do ano.

A gama i da Hyundai – composta pelo i10, i20 e i30 – tem sido uma história de sucesso para a marca sul-coreana na Europa. Com três dos modelos mais populares da marca, a gama i sempre representou qualidade, fiabilidade e praticidade, apoiando a sua diversificada base de clientes no seu dia a dia. Ao longo do tempo, a gama i sofreu alterações para ostentar uma postura mais dinâmica, ter mais caraterísticas avançadas de conectividade, acessibilidade e conforto.